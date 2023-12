Sortez les lance-flammes, Mad Max revient en 2024

Malgré quelques effets spéciaux inaboutis, cette première bande-annonce semble promettre du lourd. Le film reprend l'esthétique aux couleurs saturées qui avait su donner à Mad Max: Fury Road cette identité si particulière en 2015. Le paysage désertique et son océan de sable est également un personnage à part entière. Tous les ingrédients semblent réunis pour offrir un spectacle digne du film précédent, et ce nouveau volet de la saga pourrait bien être l’un des événements cinématographiques de l’année 2024.

Exit donc Max Rockatansky; ce spin-off consacré à Furiosa se déroule plusieurs années avant les événements du premier film et se consacre aux origines du personnage qu'incarnait Charlize Theron. Quelques décennies après l'effondrement, où le monde a été dévasté par la guerre pour l'eau et le pétrole, la jeune femme tombe entre les mains d’une horde de motards dirigée par le seigneur de guerre Dementus. Dans ce vaste désert nommé Wasteland, ils croisent la Citadelle, la cité présidée par le colonel Joe Moore. Alors que les deux tyrans se battent pour la domination, Furiosa va tenter de survivre afin de rentrer chez elle.

C'est donc sur ce personnage que Furiosa: A Mad Max Saga va se focaliser avec une héroïne plus jeune, portée par l'actrice Anya Taylor-Joy (The Menu). A ses côtés, on retrouve l'Australien Chris Hemsworth (Thor), quasi méconnaissable dans le rôle de l'antagoniste Dementus, celui-ci étant affublé d'une prothèse nasale qui lui donne étrangement des airs d'Emmanuel Macron barbu. Le film a été dévoilé pour la toute première fois à l'occasion du festival CCXP de Sao Paulo, au Brésil.

Fury Road est apparu en tant que quatrième opus de la saga Mad Max, marquant le retour du héros australien au cinéma après trente ans d'absence . L'acteur britannique Tom Hardy succédait à Mel Gibson dans le rôle-titre, pour finalement devenir un personnage muet et presque secondaire, laissant toute la place au personnage de Furiosa, interprétée par Charlize Theron. Un revirement féministe qui avait d'ailleurs été un véritable pied de nez aux masculinistes de tout poil, et qui avait généré des appels au boycott lors de sa sortie en 2015.

«Wish, Asha et la bonne étoile» l'hommage bien dommage de Disney

Le studio Disney qui fête cette année son centenaire a sorti Wish, Asha et la bonne étoile, son 62e long-métrage d'animation qui prend la forme d'un hommage paresseux.

Disney a 100 ans, et comme toute vieille personne qui a réussi dans la vie, le célèbre studio s'est constitué un bien joli patrimoine, puisque qu'il est n'est pas moins que le plus puissant studio de cinéma à Hollywood. Cependant, comme tout centenaire, il peut lui arriver d'être gâteux, comme en témoignent ses trois dernières productions: Raya et le dernier dragon, Encanto et Avalonia, l'étrange voyage, dont les résultats étaient bien loin d'être magiques.