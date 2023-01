Voici 13 acteurs qui pourraient incarner James Bond

Les noms de nombreux acteurs circulent dans la presse. Mais qui sera celui (ou celle?) choisi pour incarner James Bond après Daniel Craig? On a passé en revue des candidats potentiels.

Qui pour succéder à Daniel Craig dans le rôle de l'agent 007? Après avoir joué dans les cinq derniers films, Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012), Spectre (2015) et Mourir peut attendre (2021), l'acteur britannico-américain, sixième à incarner James Bond, a définitivement rendu les pistolets et l'Aston Martin.

Le nom du septième comédien à enfiler le costume de l'agent 007 n'est pas encore connu, mais les rumeurs vont bon train. Voici la liste des candidats potentiels, plus ou moins sérieux, dont les noms circulent.

Aaron Taylor-Johnson



Des semaines que les soupçons se portent sur l'acteur de de 32 ans. Selon The Sun, Aaron Taylor-Johnson aurait passé un essai qui aurait grandement impressionné la patronne de la franchise, Barbara Broccoli. Une source assure que l'acteur a réalisé un test face caméra en septembre, une séquence que les producteurs aurait adorée. Selon Puck News, il aurait depuis passé un nouvel entretien avec la productrice, qui se serait très bien déroulé. Il semble être le candidat le plus sérieux.



L'acteur britannique Aaron Taylor-Johnson au 75e Festival international du film de Locarno, le mercredi 3 août 2022. Image: KEYSTONE

Révélé en 2009 dans le film Nowhere Boy, c'est son rôle dans Kick-Ass, la même année, qui le rend célèbre. Aaron Taylor-Johnson a remporté en 2017 le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle dans Nocturnal Animals. Il a été vu en 2020 dans Tenet et aux côtés de Brad Pitt en 2022 dans Bullet Train.

Lucien Laviscount

C'est le petit nouveau dans la liste des candidats potentiels. Lucien Laviscount, connu du grand public pour incarner Alfie, l'amoureux de la protagoniste dans la série Emily in Paris, serait le dernier coup de cœur de Barbara Broccoli. Selon le Daily Mail, l'acteur de 30 ans coche plusieurs cases: «en plus d'être jeune, beau et talentueux, il est issu d'une minorité ethnique».

Lucien Laviscount à une projection d'Emily in Paris lors du PaleyFest le 10 avril 2022 à Los Angeles. Image: AP Invision

Même si sa jeunesse est un atout, puisque les producteurs souhaiteraient trouver un acteur capable d'incarner James Bond pour au moins les quinze prochaines années, il semblerait que la participation de Lucien Laviscount, en 2011, à la télé-réalité Celebrity Big Brother ne joue pas particulièrement en sa faveur...

Henry Cavill

L’acteur serait «né pour jouer James Bond» selon le réalisateur Matthew Vaughn, à qui l'on doit les films Kingsman. Le Britannique est tellement «né pour jouer James Bond» qu'il a déjà failli y parvenir: c'est finalement Daniel Craig qui avait été choisi pour enfiler le costume de l'agent 007 dans les années 2000. De plus, Henry Cavill est libre après la fin de ses contrats pour la série The Witcher et les récents films de Superman.

L'acteur britannique Henry Cavill à l'occasion de la présentation de la 2e saison de la série The Witcher à Madrid, le 9 décembre 2021 Image: EPA EFE

Mais voilà, l'acteur, qui aurait été un tout jeune James Bond à l'époque de Casino Royale, est âgé de 39 ans. Pas vieux, mais déjà plus assez jeune pour tenir le rôle sur au moins une quinzaine d'années. Mais la rumeur selon laquelle les producteurs aimeraient raconter l'histoire du très jeune James Bond a été réfutée par Michael G. Wilson il y a quelques mois:

«Nous avons déjà essayé de nous intéresser à des acteurs plus jeunes dans le passé, mais quand on essaie de les visualiser dans le rôle, ça ne fonctionne pas. Rappelez-vous, Bond est un vétéran, il a déjà de l'expérience [...]. Ce n'est pas un gamin sorti du lycée. C'est pour ça que ça marche pour un trentenaire. Le producteur Michael G. Wilson

Concernant Henry Cavill, comme le souligne le magazine GQ, le choisir lui serait presque trop évident. La franchise a besoin de se moderniser, pas de recruter «un James Bond qui ressemble à un James Bond».

Idris Elba

Il a longtemps fait figure de favori pour endosser le rôle. Mais la candidature d'Idris Elba pose un problème majeur: son âge. L'acteur de 50 ans serait en effet assez peu crédible pour incarner un agent secret capable de tomber d'une falaise et de se relever avec un simple bobo, une petite griffure sur la joue ou un bleu sur la fesse.

Idris Elba lors d'une séance photo pour Three Thousand Years Of Longing lors du 75e Festival de Cannes, le 21 mai 2022. Image: EPA

Mais l'acteur a des points communs avec l'agent 007: Idris Elba est lui-même un fan d’automobile et de vitesse. Il a d'ailleurs battu le record du monde de vitesse du «Flying Mile», en atteignant les 290km/h avec une Bentley Continental GT Speed. Et au volant d'une Aston Martin?

Regé-Jean Page

Le Londonien, qui fêtera ses 35 ans le 25 janvier prochain, a souvent été associé aux rumeurs qui entourent l'incarnation de James Bond. Regé-Jean Page serait revenu à plusieurs reprises dans les discussions, même si personne n'a jamais confirmé quoi que ce soit.

L'acteur Regé-Jean Page au gala de clôture du Festival du film de Londres, le 17 octobre 2021. Image: EPA

Mais selon les réalisateurs de The Gray Man et Avengers: Endgame, les frères Russo, il ferait un James Bond remarquable.

«Il est fantastique. Il a plus de charisme dans son petit doigt que la plupart des gens dans tout leur corps. On le regarderait faire n’importe quoi, on le regarderait lire l’annuaire téléphonique.» Joe Russo

Après des petits rôles à la télé, c'est surtout grâce à la série Netflix La Chronique des Bridgerton que Regé-Jean Page, qui y incarnait en 2019 le Duc de Hastings, connaît un succès mondial. Il a joué en 2022 aux côtés de Ana de Armas, Ryan Gosling et Chris Evans dans The Gray Man.

Tom Hardy

Son nom est revenu à plusieurs reprises. L'acteur a d'ailleurs été plébiscité, tout comme Idris Elba, par Pierce Brosnan, qui a lui-même incarné le légendaire agent du MI6 à quatre reprises.

«Pour lui succéder [à Daniel Craig], je pense d'abord à Idris Elba. Il a une présence extraordinaire. Tom Hardy serait aussi parfait. Il peut aussi faire bouger les lignes. Ces deux hommes tiennent la route.» L'acteur Pierce Brosnan, qui a incarné James Bond pendant une décennie

L'acteur Tom Hardy arrive à la première de The Revenant à Londres, le 14 janvier 2016. Image: EPA

Problème, Tom Hardy a déjà 45 ans. Mais selon un sondage réalisé auprès de 2000 Britanniques, l'acteur est le candidat idéal. Il est en tête du classement avec 24% des voix, suivi par... un autre acteur théoriquement trop âgé, Idris Elba. Regé-Jean Page, aussi dans le top 10, ne récolte que 2% des suffrages. Par ailleurs, sur la base de ces résultats, une intelligence artificielle a créé, en croisant les portraits d'anciens James Bond, le visage d'un candidat. Et c'est Tom Hardy qui y ressemble le plus.

Voici le visage créé par l'intelligence artificielle:

Midjourney est un outil d'intelligence artificielle qui génère de l'art. dr

Robert Pattinson

Robert Pattinson a su, au fil des ans, se métamorphoser pour switcher du gentil vampire dans la saga Twilight au sombre Batman, en passant par le subtil (et brillant) cinéma de David Cronenberg.

Robert Pattinson à la première mondiale de The Batman au Lincoln Center Josie Robertson Plaza, le 1er mars 2022, à New York. Image: AP Invision

Le Londonien a par ailleurs reçu le soutien de Danny Boyle, engagé un temps comme réalisateur pour le dernier James Bond Mourir peut attendre, avant de quitter la franchise suite à des désaccords avec Daniel Craig et Barbara Broccoli. Mais dans l'agenda de Robert Pattinson, avec entre autres la suite de The Batman, y a-t-il encore de la place pour incarner James Bond?

Tom Holland

L'acteur devenu célèbre en tissant des toiles dans la peau de Spiderman se verrait bien enfiler le costume de James Bond. Dans un podcast, Tom Holland a fait savoir qu'il était tout à fait disposé à incarner l'agent 007.

«En tant que jeune Britannique qui aime le cinéma, j'adorerais être James Bond. Je pose ça là. J'ai l'air pas mal dans un costume» Tom Holland

L'acteur britannique Tom Holland pose lors d'un photocall pour le film Uncharted à Rome, le 9 février 2022. Image: EPA ANSA

Mais, à l'inverse de certains candidats âgés, l'acteur de 26 ans est peut-être... trop jeune. Pour rappel, le producteur Michael G. Wilson disait chercher plutôt un trentenaire, pour incarner un agent qui a déjà de l'expérience, un vétéran, pas «un gamin qui sort du lycée».

Une liste encore longue

Les noms de nombreux comédiens circulent. Parmi eux, citons encore l'Irlandais Cillian Murphy, qui s'est dit flatté d'être mentionné pour reprendre le rôle. Mais l'acteur de 44 ans préfère croire à un plus grand changement pour l'agent 007:

«Je pense que ça devrait être une femme» Cillian Murphy

Richard Madden aurait aussi tapé dans l’œil de Barbara Broccoli. L'acteur, qui a joué notamment dans la série Game of Thrones, s'est lui aussi dit honoré:

«Je suis plus que flatté d'être mentionné, que l'on envisage de me confier ce rôle. Je suis très flatté et reconnaissant» L'acteur Richard Madden

Citons encore Paapa Essiedu, âgé de 32 ans et vu dans les séries I May Distroy You et The Lazarus Project, lui aussi adoubé par le réalisateur Danny Boyle. Jack Lowden, 32 ans, qui a joué dans le film Dunkerque de Christopher Nolan, a aussi été mentionné, même s'il ne veut pas voir Daniel Craig quitter la franchise:

«Je suis fan de Daniel Craig et je pense qu'il ne devrait jamais arrêter. Traiter de l'âge est une idée brillante et je pense que nous devrions aller jusqu'au bout jusqu'à ce que Daniel ait 85 ans» L'acteur Jack Lowden

Fun fact: dans ce film de guerre, Jack Lowden a donné la réplique à deux autres candidats potentiels: Tom Hardy et... Harry Styles, qui aurait rencontré les scénaristes selon une rumeur ni confirmée, ni démentie.

Mais des voix s'élèvent aussi pour réclamer un changement de taille et assurer le rôle de l'agent 007 par une femme. Ce qui avait déjà été vu dans Mourir peut attendre: James Bond avait dû céder son matricule à Nomi, alors qu'il était exilé en Jamaïque.

Quoi qu’il en soit, le nom de la future recrue du MI6 n'est pas encore connu. Et il se pourrait très bien que la production prenne tout le monde de court et présente un acteur ou une actrice que personne n'aurait soupçonné. A suivre!

