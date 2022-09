Sept ans plus tard, Wolverine va faire son grand retour dans «Deadpool 3»

Sept ans après avoir fait ses adieux à son rôle de Wolverine, Hugh Jackman va rendosser ses griffes et ses muscles (faute de cape) de super-héros pour de nouvelles aventures.

C'est officiel, Wolverine fait son grand retour! Des années après Logan et X-men, le super-héros incarné par l'acteur Hugh Jackmann va faire une incursion là où on ne l'attendait pas... la saga Deadpool. C'est l'interprète de l'anti-héros par excellence, Ryan Reynolds, qui a annoncé la grande nouvelle sur les réseaux sociaux, avec une vidéo pour le moins hilarante.👇

Vidéo: watson

«Nous travaillons d’arrache-pied sur le prochain Deadpool depuis un long moment maintenant», débute Reynolds, face caméra. L'acteur confie ensuite avoir eu une idée: il interpelle Hugh Jackman, qui passe au même moment en arrière-plan: «Hey Hugh, tu veux rejouer Wolverine?». Réponse du principal concerné? «Oui bien sûr Ryan.»

La séquence se conclut avec le titre I will always love you de Whitney Houston en fond sonore, volontairement sous-titré I will always love Hugh pour l’occasion.

Une amitié de longue date

Si Hugh Jackman avait affirmé en 2018 qu’il en avait bel et bien fini avec le personnage de Wolverine, il semblerait que son vieux pote Ryan ait fini par le convaincre de remettre le couvert. Le duo d'acteurs s’était déjà donné la réplique en 2009, dans la peau de leurs super-héros respectifs, sur le tournage de X-men origins. Depuis des années, les deux complices continuent de se titiller sur les réseaux sociaux.

Face à l’engouement provoqué par l’annonce de ces retrouvailles, qui feront certainement l'objet de quelques répliques dans le prochain Deadpool 3, Ryan Reynolds a publié une autre vidéo mercredi septembre, cette fois aux côtés de Hugh Jackman.

Vidéo: watson

Dans la vidéo, les deux comparses promettent de répondre aux questions les plus chaudes qui taraudent les fans... ou pas!

Sortie prévue l'année prochaine

Il nous faudra patienter encore un peu avant de retrouver notre couple malicieux dans Deadpool 3: sa sortie est agendée au 6 septembre 2024 aux Etats-Unis.

On ignore encore tout du scénario de ce nouvel opus, signé Rhett Reese et Paul Wernick, et réalisé par Shawn Levy. Mais il ne fait aucun doute que le ton mordant et délirant des deux premiers films (qui ont engrangé près de 800 millions de dollars au box-office), sera toujours aussi décalé. (mbr)