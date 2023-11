Vidéo: watson

Les films les plus attendus de novembre

L'automne est bien installé, et avec lui, l’occasion idéale pour aller se faire une toile bien au chaud. Voici un aperçu des films les plus attendus ce mois-ci.

Combien en avez-vous vu? Voici 5 films à voir absolument cet automne

Hunger Games

La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur

Sortie le 15 novembre 2023.

Les fans de la saga Hunger Games sont sur le point de revivre l'histoire de Panem sous un jour nouveau avec ce film. Ce prequel se déroule 64 ans avant les événements de la trilogie originale et plonge les spectateurs dans les années qui ont suivi les «Jours sombres» et la première rébellion ratée à Panem.

Le film suit le jeune Coriolanus Snow, bien avant qu'il ne devienne le Président de Panem, alors qu'il est choisi comme mentor du District 12 pour les nouveaux Hunger Games. Tout bascule quand il se voit attribuer le rôle de mentor de Lucy Gray Baird, une jeune tribut du défavorisé District 12.

How to Have Sex

Sortie en salle romande le 15 novembre 2023.

Le synopsis: Tara (interprétée par Mia McKenna-Bruce), Sky et Em sont trois amies britanniques qui fêtent la fin de leur année scolaire en s’envolant pour la Grèce. Elles atterrissent dans un hôtel bruyant à la clientèle jeune et festive; pile ce dont elles rêvaient. Le but de ces vacances aux airs de Spring Break? Enchaîner les fêtes, les nuits blanches, les cuites, les jeux idiots et les rencontres. Porter les tenues les plus sexy possibles, changer de look à chaque occasion. Et coucher, coucher, coucher, surtout pour Tara, qui est encore vierge.

Napoléon

Sortie en salle le 22 novembre 2023.

Pour les amateurs d'histoire et de biopics, le film sera un incontournable ce mois-ci. Cette épopée d'action spectaculaire retrace l'ascension et la chute de l'emblématique empereur français Napoléon Bonaparte à travers le prisme de sa relation addictive et instable avec son grand amour, Joséphine. Interprété par Joaquin Phoenix et réalisé par Ridley Scott, le film promet des scènes de bataille de grande envergure.

Le Consentement

En salle à partir du 22 novembre 2023.

Adapté du livre portant le même titre de Vanessa Springora. Le film raconte la relation d’emprise entre Vanessa Springora et l’écrivain pédophile Gabriel Matzneff dans un Paris du milieu des années 1980. La jeune adolescente devient l'amante et la muse de cet homme célébré par le monde culturel et politique. Se perdant dans la relation, elle subit de plus en plus violemment l’emprise destructrice que ce prédateur exerce sur elle.

Wish - Asha et la bonne étoile

Sortie le 29 novembre 2023.

Voici le synopsis, tel que relayé par le site de cineman.ch:

Ce nouveau film des studios d'animation Walt Disney est une aventure musicale qui emmènera les spectateurs jusqu'au royaume de Rosas, un pays fantastique situé au large de la péninsule ibérique. Le film relate les aventures d'Asha, une jeune fille de 17 ans idéaliste et vive d'esprit, du roi Magnifico, le souverain du royaume, de Valentino, la chèvre préférée d'Asha, et de Star, une boule céleste d'énergie infinie.

Thanksgiving: La Semaine de l’Horreur

Sortie le 29 novembre 2023.

Il s'agit d'une adaptation de sa fausse bande-annonce du même nom qui avait été tournée pour le diptyque de films thriller-épouvante Grindhouse (2007) de Quentin Tarantino et Robert Rodriguez.

Le film se situe dans la ville de Plymouth (Massachusetts) qui est terrorisée par un tueur mystérieux, beaucoup trop inspiré par la fête traditionnelle de Thanksgiving. Les habitants sont éliminés les uns après les autres, révélant un plan sinistre derrière ces meurtres apparemment aléatoires. Les habitants de Plymouth seront-ils capables de démasquer le tueur et de survivre à cette fête tordue, ou deviendront-ils les invités d'un diner de Thanksgiving très sinistre?

