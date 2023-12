13 stars qui ont subi une transformation radicale pour un rôle

Qui a dit qu'être acteur était de tout repos? Nombreux sont ceux qui sont passés par la case transformation pour un rôle dans un film. Parmi eux, voici 13 stars qui ont plus ou moins changé pour jouer dans un film.

Christian Bale pour The Machinist

Image: imago/paramount

Pour son rôle dans The Machinist, Christian Bale a dû perdre beaucoup de poids et ne consommait plus que 200 calories par jour. Son régime consistait en une pomme, une boîte de thon et du café noir. Pour le film, il a perdu 28 kilos.

Hugh Jackman pour Les Misérables

Image: imago/universal pictures

Pour se préparer à son rôle dans Les Misérables, Hugh Jackman a perdu 13 kilos et n'a pas bu d'eau pendant le long tournage. Selon lui, cette préparation a été plus difficile que celle qu'il a réalisée pour Wolverine. «J'ai même passé plus de temps à la salle de sport parce que je devais être aussi amaigri que possible», a-t-il déclaré.

Mila Kunis pour Black Swan

Image: imago/20th century fox

Pour jouer une ballerine dans Black Swan, Mila Kunis ne devait peser que 43 kilos. Elle y est parvenue en ne mangeant plus que 1200 calories par jour et en commençant à fumer.

Zac Efron pour Baywatch

Image: imago/paramount

Aujourd'hui, il ne ferait plus ce qu'il a fait pour obtenir ce corps. Selon ses propres dires, Zac Efron s'entraînait à outrance pour le film Baywatch, mangeait tous les jours la même chose et ne dormait pas assez. Il estime lui-même que son corps était alors «faux» et «plus proche de l'image de synthèse», sans aucune graisse corporelle ni eau dans la peau.

Jared Leto pour Dallas Buyers Club

Image: imago/ascot elite

Jared Leto a perdu 18 kilos pour son rôle de Rayon, une femme transsexuelle séropositive, dans Dallas Buyers Club. Leto a tout simplement arrêté de manger. Selon lui, cela a également changé sa façon de marcher, de s'asseoir et même de penser.

Chris Hemsworth pour Avengers

Image: imago/walt disney

Pour le rôle de Thor dans les films Avengers, Hemsworth a dû prendre neuf kilos de masse musculaire. Pour cela, il s'est entraîné avec un ancien Navy Seal. D'autres Avengers comme Chris Pratt et Chris Evans ont également dû se remettre en forme avant le tournage des films de superhéros.

Charlize Theron pour Monster

Image: shutterstock/newmarket films

Pour que Charlize Theron ressemble à la tueuse en série Aileen Wuornos, elle a dû prendre 13 kilos. Pour y parvenir, elle s'est nourrie de donuts et de chips. Theron a toutefois déclaré que le but réel de son relooking pour Wuornos n'était pas de devenir «grosse», car selon elle, elle ne l'était pas du tout. Il s'agissait plutôt d'une question de style de vie et de «se laisser aller» pour qu'elle puisse se rapprocher de l'état physique de Wuornos.

Robert De Niro pour Raging Bull

Image: imago/united Artists

Pour jouer le boxeur Jake LaMotta, Robert De Niro a d'abord dû entamer une remise en forme. Pour les dernières scènes, où l'on voit un LaMotta plus âgé et en surpoids, c'est l'inverse qui s'est produit: la production a été interrompue pendant plusieurs semaines, pendant que l'acteur s'envolait pour l'Italie et mangeait autant de pâtes que possible. Il a pris 27 kilos. A son retour, le réalisateur Martin Scorsese s'est tellement inquiété de la prise de poids de De Niro et de sa respiration difficile que la production a de nouveau été interrompue.

Hillary Swank pour Million Dollar Baby

Image: imago/warner bros.

Pour jouer une boxeuse, Hillary Swank a eu trois mois pour apprendre le sport et ressembler à une femme qui le pratique. Pour y arriver, l'actrice a passé plusieurs heures par jour à la salle à soulever des poids et à s'entrainer. Et ce, six jours sur sept.

Jake Gyllenhaal pour Southpaw

Image: imago/the weinstein company

Pour son rôle dans Southpaw, Jake Gyllenhaal s'est entraîné six heures par jour pendant six mois. Il a pris sept kilos de masse musculaire. Ceci, peu de temps après avoir dû perdre 13 kilos pour son rôle dans Nightcrawler.

Natalie Portman pour Black Swan

Image: imago/20th century fox

Pour son rôle dans Black Swan, Natalie Portman a également dû suivre un régime strict pour perdre neuf kilos. Elle s'est nourrie de carottes et d'amandes et a passé huit heures par jour dans un studio de danse. Le film l'a épuisée physiquement et moralement: «C'était la première fois que je comprenais comment on peut s'impliquer dans un rôle au point qu'il nous anéantisse».

50 Cent pour All Things Fall Apart

Image: imago/ascot elite

C'est probablement l'une des transformations les plus folles. Pour All Things Fall Apart, le rappeur 50 cents est passé de 97 kilos à 72 kilos. Il y est parvenu en suivant un régime liquide et en s'entraînant trois heures par jour sur un tapis roulant pendant neuf semaines.

Tom Hanks pour Cast Away

Image: imago/united international pictures

L'acteur a subi deux transformations pour le film Cast Away: il a d'abord pris 23 kilos. Le tournage a ensuite été interrompu pendant une année pour que Tom Hanks ait le temps de perdre du poids. En l'espace de quatre mois, il a perdu 25 kilos grâce à un régime strict qui se composait principalement de crevettes, de poisson, de légumes, de très peu d'hydrates de carbone provenant de fruits et de lait de noix de coco, ainsi qu'à un entraînement intensif. En outre, il ne s'est ni rasé ni coupé les cheveux pendant plusieurs semaines.

(Traduit et adapté par Noëline Flippe)

(cmu)

