Emma Stone, assurément dans le rôle le plus étrange et le plus accompli de sa carrière. Image: Searchlight Pictures

«Pauvres créatures» est le film le plus fou de ce début d'année

Portée par une Emma Stone impériale dont l'interprétation rafle des prix prestigieux, le film de Yórgos Lánthimos est un conte baroque et génial sur la condition féminine.

Des séquences filmées au grand-angle déformant les perspectives ou filmées au travers d'interstices pour y donner une impression de voyeurisme, des scénarios parfois tarabiscotés explorant les bas-fonds de l'âme humaine et des personnages aux abords de la folie… Voilà ce qui compose le cinéma singulier et souvent dérangeant de Yórgos Lánthimos, dont les films sont toujours sublimés par des affiches plus belles les unes que les autres.

C'est rare les belles affiches. Image: Searchlight Pictures

Ce réalisateur d'origine grecque a vu sa carrière internationale démarrer en 2015 avec The Lobster, dans lequel Collin Pharrel était interné dans un hôtel où les personnes célibataires disposaient de 45 jours pour y trouver l'amour sous peine de se voir transformées en animaux.

Sélectionné à Cannes, le film remporta le Prix du Jury. Toujours à Cannes, c'est le Prix du Scénario que remporte Yórgos Lánthimos avec Mise à mort du cerf sacré en 2017. Une année plus tard, c'est son film La Favorite qui marque les esprits avec 10 nominations aux Oscars. Mettant en vedette Emma Stone et Olivia Coleman, cette dernière sera d'ailleurs récompensée par l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle de la reine Anne dans l'Angleterre du XVIIIe.

Son dernier film, Pauvres Créatures, a remporté le Lion d'or, soit la distinction la plus prestigieuse, à la 80e Mostra de Venise. Le film a également vu son interprète et productrice Emma Stone recevoir le Golden Globe de la meilleure actrice, un prix qui sert en général d'amuse-bouche pour les Oscars, qui serait le deuxième de sa carrière.

Un prix largement mérité pour ce rôle qui est sans aucun doute sa performance la plus étrange et assurément la meilleure de sa carrière tant l'actrice de 35 ans détonne et étonne. Elle y interprète avec un certain génie une femme passant de l'état d'enfant à une femme accomplie. Car c'est bien à cela que l'on peut résumer l'intrigue de Pauvres Créatures qui se situe quelque part entre le roman Frankenstein de Mary Shelley et le conte Pinocchio de Carlo Collodi.

La bande-annonce👇 Vidéo: watson

Le film est adapté du roman éponyme d’Alasdair Gray sorti en 2003 et place son intrigue au cœur de la Londres Victorienne. Emma Stone y interprète Bella, la fille adoptive du Dr. Godwin Baxter (Willem Defoe), un chirurgien doublé d'un savant fou. Bella n'est autre que la création de son père adoptif. Dotée d'un cerveau d'enfant dans un corps d'adultes, celui-ci va se développer de manière exponentielle, comme pour rattraper le temps perdu.

Objet de fascination et de désir, Bella va découvrir sa condition de femme, sa propre sexualité, celle des hommes et de cette société qu'ils dominent lors d'un voyage loufoque auquel l'a convié le libidineux Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), un riche avocat qui la séduit et l'entraîne avec lui dans une odyssée à travers l'Europe.

Un festin pour les yeux

Les premières choses qui frappent le spectateur lors du visionnage du Pauvres Créatures, c'est sa direction artistique. Le film est un objet cinématographique unique qui évoque autant le cinéma expressionniste allemand que la peinture baroque. Des choix visuels qui ne sont pas sans rappeler des œuvres comme ceux de Tim Burton (Edward aux mains d'argents), Terry Gilliam (Brazil) ou du duo Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro (Delicatessen, La Cité des enfants perdus).

Bienvenue dans une version fantasmagorique de Lisbonne. Image: Searchlight Pictures

Des décors théâtraux aux costumes, en passant par les effets spéciaux et sa mise en scène, chaque élément est d'une richesse et d'une générosité inouïes. Un écrin qui pourrait évoquer une pub pour du parfum vous diront ses détracteurs, cependant la forme est toujours au service d'un récit philosophique qui n'est pas sans rappeler le Candide de Voltaire.

Yórgos Lánthimos a imaginé un univers foisonnant qui oscille entre le conte de fées, le gothique et la science-fiction macabre, dans lequel évolue son héroïne au look totalement anachronique, comme si elle faisait partie d'une époque à laquelle elle n'appartenait pas.

Willem Defoe, flippant mais impérial, comme à chaque fois. Image: Searchlight Pictures

Si Emma Stone livre une prestation hallucinante et décomplexée, elle est également entourée d'un casting d'exception, à commencer par Willem Dafoe qui sera probablement lauréat d'un Oscar pour ce rôle secondaire de patriarche aussi touchant que terrifiant. Dans un autre registre, Mark Ruffalo livre une prestation hilarante dans son rôle de dandy amoureux de Bella, tentant en vain de la posséder.

Conte féministe

Pauvres Créatures est un récit d'initiation et d'émancipation. D'abord cobaye d'expérience morbide, Bella va tracer sa propre voie et à se libérer de tous les hommes qui ont tenté de la contrôler. À l'inverse de Frankenstein qui était une créature crainte et terrifiante, Bella est une femme désirée. Sa jeunesse, sa pureté et sa naïveté feront d'elle un objet de convoitise. Ce qui n'est pas sans rappeler les injonctions de pouvoir au cœur des débats actuels, suite aux différents scandales sexuels impliquant de jeunes femmes et des hommes puissants.

Aussi étrange que ça puisse l'être, le film est une véritable comédie gothique. Image: Searchlight Pictures

Avec la naïveté d'une enfant, Bella va découvrir une sexualité qui n'a pas encore été conditionnée par la honte, à commencer par la masturbation et son propre plaisir, avant de porter son désir sur les hommes. Ainsi, par le biais de sa relation avec Duncan (Mark Ruffallo), Bella va appréhender les joies de la fornication et de la petite mort, avant de terminer son voyage par la découverte de son propre pouvoir, et renverser ainsi le statu quo, devenant au passage une femme puissante et maîtresse de son propre destin.

En plaçant son intrigue dans l'Angleterre du XIXe ou la pudibonderie et le patriarcat régissent les mœurs, les rapports frontaux que Bella entretient avec les hommes sont de véritables moments de comédies. Parce qu'elle est imperméable aux préjugés de son époque et qu'elle questionne toutes les injonctions auxquelles elle est soumise, Bella déconstruit les contraintes liées à la féminité avec un regard contemporain. Apportant un vent de fraicheur et un génie aussi comique que burlesque.

Avec ses visuels criards, son aspect macabre et son rapport à la sexualité décomplexée, Pauvres Créatures pourrait bien décontenancer plus d'un spectateur. Passé un premier tiers dont la radicalité procure un certain malaise, le film devient un voyage fascinant et terriblement satisfaisant, à la hauteur de ses récompenses, toutes méritées.

Pauvre Créatures de Yórgos Lánthimos est sorti sur les écrans romands le 17 janvier 2023.