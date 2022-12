Que sont devenus ces enfants stars des années 90?

Ils ont joué dans les films et les séries les plus populaires des nineties. Alors que certains n'ont jamais abandonné leur métier d’acteur, d’autres ont totalement changé de vie.

Si certains n'ont jamais cessé de jouer dans des films ou des séries, d'autres ont poursuivi des études, se sont tournés vers la mode ou même la peinture.

Que ce soit dans Le Sixième sens, Maman j'ai raté l'avion, Dr Dolittle ou Jurassic Park, ces enfants ont marqué les années 1990.

Macaulay Culkin

Avant:

Macaulay Culkin dans le rôle de Kevin dans Maman j'ai raté l'avion (1990). image: 20th century fox

Aujourd'hui encore, plus de 30 ans après sa sortie, Maman j'ai raté l'avion est probablement l'un des films de Noël les plus regardés. Macaulay Culkin a fait une pause de dix ans dans sa carrière d'acteur (la drogue n'a pas aidé). En 2021, il revient sur la scène médiatique dans la série American Horror Story: Double Feature et lors du défilé Gucci.

Maintenant:

Novembre 2021: Macaulay Culkin défile pour Gucci. image: WireImage

Jonathan Lipnicki

Avant:

En 1996, Jerry Maguire sort avec Jonathan Lipnicki. image: Columbia Tri-Star Filmgesellschaft

Jonathan Lipnicki incarne Ray Boyd, son premier rôle à Hollywood dans Jerry Maguire. Depuis 1996, il joue à plusieurs reprises dans des films et des séries. En 2000, il est le protagoniste dans Le petit vampire. Cette année, on a appris son futur projet: le film d'horreur Camp Pleasant Lake.

Maintenant:

Jonathan Lipnicki avec Denny, son chien récemment décédé. image: instagram

Christina Ricci

Avant:

Christina Ricci dans La Famille Addams (1993). image: Paramount

En 1991 et 1993, Christina Ricci se glisse dans le rôle de Mercredi dans La Famille Addams. Elle joue ensuite dans divers films tels que Casper, Sleepy Hollow, Monster et Miranda. Cette année, elle est de retour dans l'univers de la Famille Addams en tant que Ms. Thornhill dans la série Mercredi de Tim Burton sur Netflix.

Maintenant:

Christina Ricci en octobre 2022. image: keystone

Haley Joel Osment

Avant:

Le sixième sens (1999) avec Bruce Willis et Haley Joel Osment. image: Constantin Film

Haley Joel Osment s'est fait connaître grâce à son rôle de Cole dans le thriller Le sixième sens. En 2003, il a prêté sa voix à Mowgli dans le remake du Livre de la jungle. Les films et séries récents dans lesquels il a joué sont Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, The Boys et La méthode Kominsky.

Maintenant:

Haley Joel Osment en 2022 avec sa sœur Emily Osment, connue pour son rôle de Lily dans Hannah Montana. image: WireImage

Jaleel White

Avant:

Jaleel White, Steve Urkel dans La Vie de famille. image: abc

Dans La Vie de famille Jaleel White incarne Steve Urkel, le jeune voisin agaçant. Il fait ensuite des apparitions en tant qu'invité dans La Fête à la maison, Le Prince de Bel-Air, Dr House, NCIS: Enquêtes spéciales, Castle et Atlanta. En 2022, il a joué dans le film Netflix Hustle.

Maintenant:

Jaleel White en janvier 2022 à la première de Hustle. image: FilmMagic

Alicia Morton

Avant:

Alicia Morton dans Annie. image: disney

Dans Annie, Alicia Morton jouait une orpheline de onze ans à la recherche de ses parents. Entre 2001 et 2004, elle joue dans la série Disney Lizzie McGuire. Elle étudie ensuite la musique à la Nouvelle-Orléans. Son dernier rôle d'actrice remonte à 2006, dans le film d'horreur The Thirst. Sur Facebook, elle écrit qu'elle travaille actuellement dans un café ainsi que dans un hôpital pour animaux.

Maintenant:

Alicia Morton sur Instagram. image: instagram

Raven-Symoné

Avant:

Raven-Symoné est Charisse (à droite) dans Dr. Dolittle. image: 20th century fox

Raven-Symoné perce sur Disney-Channels, dans Phénomène Raven. Sa carrière décolle à la fin des années 90. En 1998, elle incarne Charisse Dolittle, la fille aînée d'Eddie Murphy dans Dr Dolittle. En plus de ses rôles de comédienne dans des films Disney, Raven se met à la chanson. En 2019, elle se produit dans l'émission The Masked Singer. Elle est diplômée de l'Academy of Art University.

Maintenant:

Raven-Symoné lors des Variety's Family Entertainment Awards en décembre 2022. image: Getty Images North America

Amanda Bynes

Avant:

Amanda Bynes en 1998. image: FilmMagic, Inc

La carrière d'Amanda Bynes à Hollywood débute avec la série All That, diffusée entre 1996 et 2000. En 1999, elle a sa propre émission sur Nickelodeon: The Amanda Show. L'actrice joue ensuite dans plusieurs comédies comme Méchant Menteur, Ce dont rêvent les filles et Ce que j'aime chez toi.

Son dernier rôle au cinéma remonte à 2010 dans Easy A. L'actrice a ensuite connu une période compliquée. Elle a souffert de troubles psychologiques, d'alcoolisme et a été arrêtée à plusieurs reprises. À partir de 2013, elle a été placée sous la tutelle de sa mère, qui a pris fin cette année. En 2019, elle est diplômée d'une école de mode.

Maintenant:

Amanda Bynes n'a rien publié sur Instagram depuis 2020. image: instagram

Danica McKellar

Avant:

Les Années coup de cœur avec Danica McKellar. image: 20th Century Fox

De 13 à 18 ans, Danica McKellar joue Winnie Cooper dans Les Années coup de cœur, diffusé de 1988 à 1993. À la fin des années 90, elle étudie les mathématiques. Aujourd'hui, elle enseigne à l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA). Elle a également écrit plusieurs livres de mathématiques. Elle n'a jamais mis un point final à sa carrière d'actrice. Dernièrement, elle apparaît principalement dans des films de Noël.

Maintenant:

Danica McKellar dans Christmas at Dollywood (2019). image: hallmark channel

Tatyana Ali

Avant:

Tatyana Ali a percé avec Le Prince de Bel-Air. Bild: warner bros.

La carrière de Tatyana Ali commence dès les années 80 dans Sesame Street et The Cosby Show. Mais son rôle le plus connu est celui d'Ashley Banks dans Le Prince de Bel-Air. Après la fin de la série à succès, elle étudie à Harvard. Un cursus en études afro-américaines et en éducation civique. Comme Danica McKellar, elle continue à jouer malgré ses études et, ces dernières années, elle apparaît surtout dans des films de Noël.

Maintenant:

Tatyana Ali dans A Picture Perfect Holiday (2021). image: lifetime

Ariana Richards

Avant:

Ariana Richards a incarné Lex dans Jurassic Park. image: universal

En 1993, Ariana Richards joue Lex, la petite-fille de John Hammond, dans le blockbuster Jurassic Park. Elle étudie ensuite le théâtre et les arts. Après les années 90, elle a arrêté de jouer la comédie et se consacre à la peinture.

Maintenant:

Ariana Richards à la première de Jurassic World: Le Monde d'après en juin 2022. image: FilmMagic

Edward Furlong

Avant:

Edward Furlong dans Terminator 2: Le Jugement dernier, sorti en salles en 1991. image: lionsgate

Lorsqu'Edward Furlong se produit devant la caméra en 1991 pour Terminator 2: Le Jugement dernier, il a 14 ans. Depuis, il a joué dans diverses séries et films, notamment dans la série Star Trek: Renegades. Son visage est apparu dans Terminator: Dark Fate en 2019.

Maintenant:

Mara Wilson

Avant:

Miracle sur la 34e rue avec Mara Wilson en 1994. image: 20th century fox

Dans les années 90, Mara Wilson joue dans Mrs. Doubtfire, Matilda et Miracle sur la 34e rue. Elle prend ensuite congé d'Hollywood et étudie l'art dramatique et le théâtre à New York. Elle a écrit une pièce de théâtre et prête sa voix à Jill Phill dans BoJack Horseman. En 2016, elle publie son autobiographie Where Am I Now? True Stories of Girlhood and Accidental Fame.

Maintenant:

Mara Wilson en mai 2022. image: instagram

Michelle Trachtenberg

Avant:

Harriet la petite espionne avec Michelle Trachtenberg (1996). image: paramount

Michelle Trachtenberg est l'une des stars de Nickelodeon dans les années 90 grâce à ses rôles dans Les Aventures de Pete & Pete, Clarissa Explains It All et Harriet la petite espionne. Depuis, elle a joué dans Buffy contre les vampires, Gossip Girl et Weeds. En 2018, sa série web animée Human Kind Of sort.

Maintenant:

Michelle Trachtenberg en août 2022. image: instagram

