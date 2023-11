Un des nombreux visuels qui ont fait le tour de la Toile au moment du phénomène «Barbenheimer». Image: JustRalphy

Un vrai film Barbenheimer est en préparation

La sortie simultanée des films Barbie et Oppenheimer l'été dernier était à l'origine du phénomène «Barbenheimer». Un film hypothétique mêlant les deux oeuvres. Le cinéaste américain Charles Band compte bien en faire une réalité.

Plus de «Divertissement»

Le phénomène viral qui a fait rire les cinéphiles durant l'été 2023 va peut-être devenir un vrai long-métrage. Celui qui planche sur un film intitulé Barbenheimer se nomme Charles Band, un producteur-réalisateur de série Z fauché à qui l'ont doit notamment des œuvres comme The Gingerdead Man (un film avec un bonhomme pain d'épice tueur).

Le Pitch? Une poupée tente d'anéantir l'humanité en créant la bombe atomique. Un concept directement inspiré du phénomène «Barbenheimer» né cet été sur le web, contraction de Barbie et Oppenheimer, deux films très différents, sortis tous les deux le 19 juillet dernier et qui ont explosé le box-office.

Un mème devenu si viral que des affiches et des t-shirts mêlant la poupée la plus célèbre du monde et le père de la bombe atomique ont envahi les réseaux. Certains ont même été jusqu'à créer de fausses bandes-annonces ou utiliser l'intelligence artificielle pour créer des images de cette arlésienne.

Ainsi, le Barbenheimer de Charles Band suivra la poupée-scientifique Dr. Bambi J. Barbenheimer vivant dans un monde rose bonbon nommé Dolltopia. Lorsqu'elle découvre la manière dont les enfants maltraitent les poupées, elle s'aventure dans notre monde bien décidée à faire payer les humains pour leur cruauté. C'est pourquoi elle va mettre au point une bombe atomique pour les anéantir.

«La combinaison de l'atmosphère de Barbie et la noirceur d'Oppenheimer. Mélangez les deux et vous obtenez une merveilleuse opportunité pour de l'humour noir» Charles Band Hollywood reporter

Le film n'étant qu'aux prémices de son développement, il est fort probable que Barbenheimer ne verra le jour que dans quelques années, et même possiblement jamais. Aucun réalisateur ni aucun acteur n'est rattaché au long-métrage. Charles Band est actuellement en train de présenter son script à l'American Film Market, le marché du film de Los Angeles, à la recherche de financements. On lui souhaite évidemment le meilleur.

D'ailleurs, voici ce qu'on avait pensé de Barbie et Oppenheimer :