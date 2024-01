Vidéo: watson

Tout ce qu'il faut savoir sur la suite de «Dune»

Alors qu'on se réjouissait de connaître la suite des aventures de Paul Atréides et des Fremen, le report de la date de sortie initiale du film est venu jouer les trouble-fêtes. Mais rassurez-vous, sauf tempête de sable, la suite du film aux 6 Oscars sortira bientôt dans les salles romandes. Donc, voici ce qu'il faut savoir avant d'embarquer à nouveau pour la planète Arrakis.

Quand sortira Dune, deuxième partie? 896, c’est le nombre de jours qui séparent la sortie de Dune de sa suite. Autrement dit, 2 ans et demi, ce qui peut paraître long pour un récit divisé en deux parties et non pas une suite à proprement parler, mais cela se justifie par deux facteurs.

Premièrement, Dune, sorti le 15 septembre 2021, n'avait, à l'époque, pas été tourné en même temps que Dune, deuxième partie, ce qui est une pratique courante lors du tournage de films divisés en plusieurs parties. Ceci car le réalisateur Denis Villeneuve avait déclaré qu'il préférait se concentrer sur la première partie du roman, sans savoir si la suite serait financée. Et il aura fallu attendre le succès du premier volet, d'un point de vue critique et commercial, pour que la Warner Bros donne son feu vert à cette seconde partie, à notre grand soulagement.

Deuxièmement, la grève des scénaristes à Hollywood, qui s'est tenue de mai à septembre 2023, puis celle des acteurs de juillet à novembre, pile-poil quand aurait dû avoir lieu la promotion du deuxième film. Et qui dit grève, dit aucun acteur pour assurer les conférences de presse, émissions télévisées et photocalls dans les rôles d'ambassadeurs de la hype de Dune.

Pas d'acteurs, pas de promotion. Pas de promotion, pas d'argent. Pas d'argent… Pas d'argent.

La date de sortie de Dune, deuxième partie a été annoncée par Legendary, la société de production du film. La sortie est prévue pour le 1er mars 2024 aux États-Unis, et lot de consolation: il devrait sortir quelques jours plus tôt en Suisse Romande, le 28 février.

Que raconte cette deuxième partie?

Dune, deuxième partie devrait suivre la seconde moitié du roman de Frank Herbert du même nom, qui se déroule deux ans après la fin du premier volet. Paul Atréides (Timothée Chalamet) est devenu le chef des Fremen qu'il a entraînés à utiliser l'épice comme une arme. Il lance une guerre contre l'empire, qui a massacré sa famille et qui exploite la planète Arrakis. Il doit faire face à ses ennemis, les Harkonnen et les Sardaukar, mais aussi à ses alliés, les Bene Gesserit et les Guildes spatiales, qui ont peur de sa puissance et de sa prophétie. Ajoutez à tout cela qu'il doit également gérer ses sentiments pour Chani (Zendaya).

Un casting dans les étoiles

Déjà bien prestigieux avec la présence, depuis le premier film, de Zendaya, Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson et Josh Brolin, le casting prend encore du galon avec des arrivées de renom. Citons Léa Seydoux dans le rôle de Lady Margot, mais aussi de Florence Pugh dans la peau de la princesse Irulan Corrino, d'Austin Butler en tant que Feyd-Rautha ou encore de Christopher Walken qui incarne l'empereur.

Petite fierté helvétique, Souheila Yacoub, actrice genevoise vue dans Climax de Gaspar Noé et Entre les Vagues d'Anaïs Volpé, fait partie de la fête. Elle incarnera Shishakli, une Fremen qui croisera le chemin de Paul Atréides.

Florence Pugh, Lea Seydoux et Austin Butler dans Dune, Deuxième Partie.

Est-ce le dernier film de la franchise?

Denis Villeneuve a déclaré à Entertainment Weekly qu'il voulait faire trois Dune, et pas seulement deux. Il a émis le souhait d'adapter Dune Messiah (1969), le deuxième livre de Frank Herbert. Autant vous dire qu'on allumera un cierge chaque soir dans l'espoir qu'il le fasse!