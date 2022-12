On connaît la date de sortie d'Avatar 2 (si tout va bien)

Une attente de plus de treize ans. La suite des aventures de Jake Sully et des Na’vis sur Pandora arrivera enfin au cinéma à la fin de l’année.

Je fais exprès de ne pas vous dire tout de suite la date de sortie de ce blockbuster à 250 millions de dollars pour vous obliger à rester sur mon article (c’est pour les stats, soyez sympa). Bon OK, allez, la sortie d’Avatar 2 est prévue le 14 décembre 2022... si tout va bien. Le film devait initialement sortir en 2021 mais la pandémie en a décidé autrement. C’est le compte certifié We Love Cinema qui a partagé la nouvelle sur Twitter.

J’ai voulu partager ma joie avec ma collègue Margaux Habert dont la culture cinématographique s’étend de Harry Potter 1 à Harry Potter 8 et sans grande surprise, ça ne lui a fait ni chaud ni froid. J’ai dû lui rappeler que James Cameron était un génie et qu’Avatar 1 était le plus gros succès de l'histoire au box-office mondial, devant Titanic, film du même James Cameron.

Côté casting, on retrouve Zoe Saldana, Sigourney Weaver et Sam Worthington. Kate Winslet sera elle aussi de la partie.

Pour ce qui est de l'histoire, on fera la rencontre du fils adoptif de Jake (Sam Worthington) et Neytiri (Zoe Saldaña), qui aura un rôle important à jouer dans les quatre suites prévues par le réalisateur.

Oui, le réalisateur a prévu quatre nouveaux volets. Pour un budget total d'un milliard de dollars, le visionnaire a tourné en même temps Avatar 2 et 3. Disney, qui détient les droits, a annoncé qu’Avatar 3 sortira en décembre 2024, Avatar 4 en décembre 2026 et Avatar 5 en décembre 2028. D'ici là, on en sera à notre vingtième variant, mais peut-être que dans six ans, le passe sanitaire sera incrusté dans une lentille de contact qu'on devra porter en permanence.

