Une femme «nue» sur le tournage du film Barbie interpelle

De nouvelles photos du tournage du film Barbie, avec Margot Robbie et Ryan Gosling, ont été dévoilées. Mais c'est la femme en arrière-plan qui agite internet.

De nouvelles photos du tournage du film Barbie ont été rendues publiques. Et ça pique un peu les yeux: on y voit Margot Robbie et Ryan Gosling, très blonds et très fluo, en train de faire du roller à la plage, à Los Angeles. Tout est très très rose et jaune, ça rappelle autre chose comme le souligne (ou le surligne) cet internaute:

Mais sur cette photo, justement, c'est un autre détail qui titille les internautes. La femme en arrière-plan à droite a l'air... nue.

Tiens, tiens:

«Je pensais que la femme à droite était totalement nue... #barbie»

Encore un:

«Je me fiche du film Barbie, je suis trop distrait par le fait que les vêtements de la femme donnent l'impression qu'elle est nue.»

Lui, il casse un peu l'ambiance:

«Je déteste le fait que cette femme ait l'air nue parce que trop de gens sont distraits par ça et ne disent pas à quel point Barbie et Ken ont l'air cool»

Heureusement pour les brebis égarées en mal de sensations fortes, cette personne a mené une enquête plus approfondie que les autres en zoomant sur la femme en question. Et non, elle n'est pas à poil.

Attention, on est sur une enquête très premier degré:

«J'ai fait un double clic, car on aurait dit qu'il y avait une Barbie nue en arrière-plan.»

Car non, il n'y aura a priori pas de gens nus en arrière-plan du film Barbie attendu pour juillet 2023. Ces photos «pop et ultra-girly» comme le souligne (ou surligne) Elle.fr rappellent que le long-métrage devrait rester tout public.

Et côté pitch? Barbie va se faire éjecter de «Barbieland» et devra se démerder dans la vraie vie. Un scénario saupoudré de féminisme puisque la réalisatrice du film, Greta Gerwing, prévoit d'aborder les clichés qui entourent la poupée Mattel, en traitant des thèmes comme «la misogynie, l’émancipation de la femme ou les diktats du corps parfait par la société, tout en faisant plaisir aux fans de la première heure de la poupée». Ah oui, rien que ça.

On a hâte et peur à la fois.

Et vous, vous vous situez où sur l'échelle de la réjouissance? Moi j'ai hâte, j'adore Margot Robbie et Ryan Gosling, le féminisme, la voiture de Barbie, les rollers, le fluo, tout ça. Euh, je suis dubitatif. J'ai du mal à voir où Greta Gerwing veut en venir avec ce film de Barbie féministe, mais why not. Il est exclu que j'aille voir ce truc, ça va être un navet, je préfère les flingues, la testostérone et les grosses bagnoles.

