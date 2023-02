Comme chaque année, les stars nous ont régalé (ou pas) sur le tapis rouge des SAG Awards 2023. keystone

SAG Awards: le meilleur et le pire des looks des stars

La cérémonie a eu lieu ce dimanche soir à Los Angeles. Voici le top & flop des looks sur le tapis rouge.

Les Screen Actors Guild Awards récompensent le meilleur du cinéma et de la télévision, mais disons qu'à deux semaines des Oscars, on a davantage envie de se concentrer sur leurs tenues que sur les actrices et acteurs récompensés.

On sait que vous êtes comme nous (faites pas genre). Sans plus attendre, voici le meilleur mais aussi le pire des looks des célébrités sur le tapis rouge.

Les tops

Zendaya

De la mise en beauté aux bijoux en passant par la robe, comment cette femme fait-elle pour être toujours renversante? Image: AP Invision

Cara Delevingne

La tenue mi-pantalon mi-robe lui va à merveille. Image: AP Invision

Ashley Park

C'est presque too much, mais ça lui va bien. Image: AP Invision

Jessica Chastain

On dirait une princesse. Image: AP Invision

Kathryn Newton

Très élégante! Image: AP Invision

Zuri Hall

Le genre de robe pour lesquelles il faut être un cintre. Image: AP Invision

Mark Indelicato

Olé! Image: AP Invision

Sabrina Impacciatore

Un peu trop de tissu, mais l'idée est bonne. Image: AP Invision

Meghann Fahy

Elle a failli passer dans le flop avec ce trou sur le côté. Heureusement, la mise en beauté et la couleur de la robe lui vont bien. Image: AP Invision

Claudia Sulewski

On pense qu'elle monte les escaliers en canard avec cette robe. Image: AP Invision

Les flops

Jessica Frances Dukes

Quand c'est pas toi qui portes le vêtement, mais que le vêtement te porte. Image: AP Invision

Joely Fisher

Rien ne va. Image: AP Invision

Amanda Seyfried

Dommage! La coiffure, le make-up et même la couleur de la robe sont superbes mais la robe est trop courte. Image: AP Invision

Kal Smith

Il a tenté un truc. Image: AP Invision

Jamie Lee Curtis

Le décolleté... pas convaincant. Image: AP Invision

Jenna Ortega

Certains diront qu'elle méritait d'être dans le top, mais c'est un flop d'encouragement. Elle est un peu dans son tunnel Mercredi Addams. Image: AP Invision

Dai Time

Quelqu'un peut dire d'arrêter avec le tulle. Image: AP Invision

Keltie Knight

C'est trop pour pas grand-chose. Image: AP Invision

Johnny Sibilly

Parfois, un smoking classique suffit. Image: AP Invision

D'Arcy Carden

Pour le bal de promo 2002, c'est parfait! Image: AP Invision

Caitlin Riley

Trop sage et c'est quelle couleur? Couleur malaise vagale? Image: AP Invision

