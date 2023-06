Le sourire un peu crispé d'Emma Mackey après une semaine un brin compliquée. Image: watson

Cette star franco-britannique a passé une très mauvaise semaine

L'actrice franco-britannique, connue mondialement pour son rôle dans la série Netflix Sex Education, a vécu une sale semaine. Explications.

Elle est belle, elle est talentueuse, elle est élégante, mais long et scabreux fut le chemin pour la star de Sex Education en ce mois de juin. Emma Mackey a vu le rôle de Loïs Lane lui passer sous le nez - et un joli cachet en prime. Difficile de digérer cette pilule alors que l'actrice, le 27 juin, était encore dans les starting-blocks pour lâcher la nouvelle à ses followers - des réseaux sociaux qu'elle n'a plus, «parce qu'elle n'est pas une instagrammeuse», pardi.

La poisse, puisque c'est Rachel Brosnahan, la (fabuleuse) Misses Meisel qui a remporté la mise. Oups. Aïe. Goodbye Miss Mackey. Pire, les médias spécialisés appuyaient, dans les grandes lignes, qu'après une première tournée d'auditions, où les acteurs ont été testés en paires avec les trois actrices pressenties (Rachel Brosnahan, Phoebe Dynevor et Emma Mckey), seule l'étoile de Sex Education est revenue pour un second test. Mais James Gunn a tranché et opté pour Brosnahan, laissant sur le carreau la chère Mackey.

Pas de tailleur de Loïs Lane et pas de Superman Legacy, prévu pour le 11 juillet 2025 aux Etats-Unis. Elle ne succèdera pas non plus à Teri Hatcher, Amy Adams, Erica Durance, Kate Bosworth ou encore Bitsie Tulloch.

Les déboires d'Emma Mackey ont même catapulté l'actrice en tendance sur Twitter à la suite de l'annonce de son casting raté. Les fadas de l'actrice ont craché (et couché) leur déception sur d'innombrables tweets qui suaient la frustration. Mais rien n'y fera, les portes du «Daily Planet» resteront closes pour Mackey; sa future idylle avec Clark Kent, le binoclard le plus célèbre (après Peter Parker), n'aura jamais lieu. Sortez les mouchoirs.

La promo de Barbie «oublie» Emma Mackey

Autre univers, autre figure populaire, l'indigestion encore bien présente, Emma Mackey a essuyé une autre petite claque. A l'affiche du film Barbie, sortie prévue pour le 19 juillet dans notre patelin helvétique, la comédienne brille par son absence sur la Une du prestigieux Time. Ouch (bis). Mais où est-elle, bon sang?

Les internautes ont rapidement relevé l'absence de Mackey et demandé des comptes à grand renfort «we want Emma Mackey» dans les commentaires. En vain. Tout le monde y est, toute la clique qui donnera vie à la célèbre poupée Mattel: Margot Robbie, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, Issa Rae, Hari Nef. Cinq femmes, mais pas de trace d'Emma Mackey.

Même si la belle actrice de 27 ans prêtera ses traits à une autre Barbie, la production (en apparence) ne mise que rarement sur la Franco-Britannique pour la promo massive du film. Plusieurs twittos ont d'ailleurs fait référence à ces absences répétées, couplant leur peine et leur crainte de voir Emma Mackey «sacrifiée» dans l'univers de la poupée blonde.

Le truculent constat de cette semaine pour Mackey prend la forme d'une double peine. Si sa partition dans Barbie se résume à une silhouette fantomale, la consternation des twittos, déjà en PLS, promettra une belle volée de bois verts. Il faudra d'abord attendre la pellicule, qu'elle existe sur les écrans avant de crier au scandale et de n'avoir que nos yeux pour pleurer des hectolitres. L'avenir nous le dira, comme dirait l'autre.