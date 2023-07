La teneur précise des éléments n'est pas pleinement connue. Mais le climat de tension entre la Chine et ses différents voisins, compte tenu des mouvements militaires en mer de Chine méridionale ces dernières années, est un sujet très inflammable au Vietnam.

Le noeud des contestations est lié à la démarcation inscrite par Pékin, portant sur une zone économique maritime appelée «la ligne des neuf traits», et provoquant de vives critiques chez les voisins.

La légendaire poupée Mattel, campée par Margot Robbie, et son compagnon Ken, joué par Ryan Gosling, ne pourront pas hanter les grands écrans du Vietnam. La raison? Une carte controversée de la mer de Chine méridionale, aperçue au détour d’une scène du long-métrage , relate la BBC .

Le Vietnam a vu rouge, comme le drapeau de la Chine . Et cette colère des autorités locales s'est reportée sur la Warner Bros et leur nouvelle (future) poule aux oeufs d'or: Barbie.

Le long-métrage de Greta Gerwig a été interdit par les autorités vietnamiennes. Une carte controversée de la mer de Chine méridionale serait la cause de cette censure.

