Des nazis, de l'or, du sang et un chien mignon: ce film est fou

Même sans calculatrice, on sait que c'est faux. 💪

Voici 19 erreurs vues dans les films et séries que les cinéastes ont négligées avant leur sortie.

L'erreur est humaine et les cinéastes sont des humains, par conséquent ils font des erreurs, CQFD. Mais rien n'échappe au regard attentif des fans. Ils trouvent chaque petite erreur de film. Qu'il s'agisse d'un caméraman que l'on voit sur la photo, d'un smartphone tenu à l'envers ou d'entreprises qui n'existaient même pas au moment où le film a été réalisé.

