Hugh Jackman ne veut pas que Ryan Reynolds remporte un Oscar

Les deux acteurs sont amis. Mais l'un d'eux est connu pour être, en plus, un bon chanteur. Un point à l'origine de la querelle entre Hugh Jackman et Ryan Reynolds.

«Je vous le demande du fond du cœur: ne lui accordez pas une telle considération». C'est avec ces mots implorants que l'acteur Hugh Jackman s'adresse à son public sur les réseaux sociaux dans une vidéo Instagram, et peut-être à l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, qui organise chaque année la cérémonie des Oscars.

L'Australien commence sa vidéo par: «Nous sommes en 2023 et j'aimerais vraiment faire passer un message positif». Des événements récents rendraient toutefois ce souhait impossible, selon l'acteur.

Vidéo: watson

Il évoque ensuite le film Spirited, une comédie musicale américaine sortie mi-novembre. Les rôles principaux sont tenus par Will Ferrell... et Ryan Reynolds, connu pour être l'un des meilleurs camarades de jeu de Hugh Jackman. Un point essentiel qui donne le ton, et qui indique comment il faut comprendre la vidéo sur Instagram de l'Australien.

«Ne nous méprenons pas, j'ai adoré Spirited, toute ma famille a adoré le film». Mais l'Australien a appris que la chanson Good Afternoon, interprétée par Ryan Reynolds, a été présélectionnée pour les nominations aux Oscars dans la catégorie «meilleure chanson».

«Une nomination de Ryan Reynolds dans la catégorie "meilleure chanson" rendrait ma vie insupportable» Hugh Jackman

Hugh Jackman va devoir passer toute l'année avec Reynolds sur le tournage de Deadpool 3, et: «Croyez-moi, s'il était nommé pour cet Oscar, ce serait un problème».

Avec le Marvel Deadpool 3, l'acteur australien fait son retour avec le personnage de Wolverine après l'avoir quitté suite au film Logan - The Wolverine. Le personnage de super-héros de la troupe X-Men l'avait accompagné depuis le début des années 2000.

Collègues de longue date... et bons amis: les acteurs Hugh Jackman et Ryan Reynolds, ici lors d'une première en février 2022. Bild: Shutterstock

Avec son dernier post Instagram, Hugh Jackman cultive une querelle que lui et Ryan Reynolds mettent en scène avec délectation depuis des années. Toutefois, l'éventualité d'une nomination aux Oscars pourrait effectivement représenter un petit coup de poignard pour l'Australien: c'est plutôt lui qui est connu pour ses talents de chanteur, et non Ryan Reynolds.

Hugh Jackman s'est récemment produit à Broadway, à New York, dans une nouvelle version du classique musical The Music Man. Il a également impressionné par ses talents de chanteur au cinéma, notamment dans les comédies musicales Les Misérables et Greatest Showman.

Dans Deadpool 3, l'Australien pourra toutefois redevenir un héros au cœur de l'action. Le film sera tourné cette année et devrait sortir au cinéma fin 2024. Le public devrait donc se délecter d'autres scènes de ménage des deux collègues.

(lak)

Vidéo: watson

Qui sera le prochain James Bond?