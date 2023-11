En 2024, les «Ghostbusters», c'est désormais une histoire de famille. Image: Columbia Pictures

Les plus célèbres chasseurs de fantômes reviennent

Après S.O.S. Fantômes: l’Héritage réalisé par Jason Reitman qui marquait le renouveau de la saga, la prochaine aventure des «Ghostbusters» se dévoile avec une bande-annonce glaciale.

La franchise S.O.S. Fantômes, avec Retour vers le Futur et Indiana Jones font partie des titres iconiques du cinéma hollywoodien des années 80. Une licence dans les cartons pendant plus de 30 ans qui a connu une résurrection grâce à Jason Reitman, fils du père de la saga. En effet, Jason Reitman a repris les reines des films réalisés en 1984 et 1989 par son père Ivan Reitman en faisant la suite qu'il n'avait jamais pu concrétiser. Un passage de flambeau touchant qui fait oublier le tragique remake de 2016 qui n'avait aucun lien avec les films précédents.

Ainsi, en 2021 sortait S.O.S. Fantômes : l’Héritage, suite directe de S.O.S. Fantômes II (1989) qui jouait à fond, et avec succès, la carte de la nostalgie. Le film faisait rencontrer une nouvelle génération de chasseur de fantômes avec les vieux briscards de l'époque, tout en intégrant avec intelligence le personnage d'Egon Spengler, interprété par Harold Ramis, malheureusement décédé en 2014.

La bande-annonce 👇 Vidéo: watson

Après avoir découvert le laboratoire secret du regretté Egon Spengler (Harold Ramis) et la Cadillac iconique dans le précédent volet, exit donc l'Oklahoma. Le film se déroule à la fameuse caserne de pompiers de New York, là où tout a commencé. De toute évidence, le casting est de retour dans son ensemble: Paul Rudd, Finn Wolfhard, McKenna Grace, ainsi que l'équipe d'origine, fidèle au poste, incarnée par Ernie Hudson, Dan Aykroyd et Bill Murray.

Les descendants d'Egon Spengler vont faire alliance avec les «Ghostbusters» originaux, qui ont mis au point un laboratoire de recherche afin de faire entrer la chasse aux fantômes dans une ère nouvelle. Mais lorsque la découverte d’un artefact ancestral libère une force maléfique, les membres de S.O.S Fantômes, nouveaux et anciens, vont devoir d’unir leurs efforts (sans croiser les effluves) pour sauver New York et sans doutes épargner au monde une seconde ère glaciaire.

Reste à connaitre la date précise dans nos contrées, le film étant prévu pour le 24 mars 2024.