Cette nouvelle version de «Titanic» va égayer votre Saint-Valentin

La fête des amoureux vous donne envie de vous jeter par-dessus bord? Attendez un peu, la bande-annonce de ce nouveau Titanic pourrait vous faire changer d'avis.

Si vous faites partie de ces gens que la Saint-Valentin déprime immanquablement, au point de vous refaire Titanic pour la quinzième fois, nous avons trouvé ce que vous devez regarder ce soir. Le tout arrosé de larmes, mouchoirs et litres de glace Cookie Dough, évidemment.

Mais, pour une fois, au terme de la séance, vous n'aurez pas tellement envie de mourir noyé après avoir percuté un iceberg hostile.

Au contraire, cette version alternative du plus célèbre film romantique de tous les temps va certainement vous remonter le moral. Au casting: le sublime Leonardo bien sûr, dans l'éclat insolent de ses 20 ans et Kat... ah non, pardon, une invitée surprise. On vous laisse la découvrir👇🏻

Vidéo: watson

Bon, c'est là qu'on vous annonce que ce film en est resté à l'état de bande-annonce. Mais on ne se lassera pas de rejouer en boucle cette petite minute de vidéo, en fantasmant que James Cameron réalise la version longue un jour.