Margot Robbie dévoile sa drôle de méthode pour tourner nue

De nouvelles déclarations de Margot Robbie montrent à quel point il peut être difficile pour les stars de cinéma de se déshabiller devant la caméra. L'actrice a eu besoin d'alcool pour tourner la fameuse scène du Loup de Wall Street.

C'est l'une des scènes les plus sensationnelles d'un film déjà spectaculaire. Le Loup de Wall Street retrace la vie de l'ancien conférencier et agent de change Jordan Belfort. Dans le film de Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio incarne l'ascension fulgurante du personnage, y compris ses fêtes excessives, l'argent à foison et les overdoses de drogue. Margot Robbie joue la partenaire du financier: Naomi Lapaglia.

Avant son apparition dans le biopic, l'Australienne était pratiquement inconnue. Mais sa performance électrisante et une scène de nu vont la propulser sur le devant de la scène. Elle sera ensuite à l'affiche de succès comme The Big Short, Suicide Squad ou Once Upon a Time in Hollywood. L'actrice a même eu droit à une nomination aux Oscars pour Moi, Tonya en 2017.

Mais comme elle l'a révélé dans une interview dans le cadre des Bafta Awards, la scène de nu s'est avérée tout sauf facile pour elle. Elle a donc eu recours à une méthode surprenante.

«Je ne vais pas mentir, j'ai bu quelques shots de tequila avant cette scène parce que j'étais nerveuse, très, très nerveuse»

Il faut dire que la jeune femme, 22 ans à l'époque, était particulièrement stressée. «Je pensais que tout le monde allait m'ignorer dans ce film, parce qu'ils ne regardaient que Léo.» La suite lui a donné tort.

«Naomi ne ferait pas ça. Elle doit être nue»

Dans une précédente interview avec le magazine américain IndieWire, l'actrice avait déjà décrit comment la scène s'était produite. Étonnamment, il semblerait que c'est Margot Robbie elle-même qui a voulu tourner ce moment iconique dans le plus simple appareil. Martin Scorsese lui aurait proposé de porter un peignoir pendant le tournage de la scène.

Mais l'actrice a refusé:

«Le sexe est le pouvoir de Naomi sur Jordan, c'est son seul moyen d'obtenir ce qu'elle veut»

Elle a poursuivi: «Le corps de Naomi est sa richesse dans ce monde de millionnaires. Alors, quand Martin Scorsese m'a proposé de porter une robe de chambre, j'ai tout de suite dit tout: "Naomi ne ferait pas ça. Elle doit être nue."»

