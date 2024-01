Amy Winhouse sera incarnée par l'actrice britannique Marisa Abela. Image: Studiocanal

Le futur biopic sur Amy Winehouse énerve les fans

Le court passage sur terre d’Amy Winehouse sera l'objet d'un biopic intitulé Back to Black. Le film, qui sortira en avril, se dévoile dans une première bande-annonce.

Plus de «Divertissement»

En 2011, la chanteuse britannique Amy Winehouse nous quittait à 27 ans, emportée tragiquement par ses démons intérieurs. Une immense perte marquée par un chiffre maudit, son âge, qui lui valut d'entrer dans le légendaire «Club des 27» dans lequel on retrouve d'autres grandes icônes de la musique emportées au même moment de leur vie. Un cercle posthume dans lequel on retrouve Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison ou encore Kurt Cobain.

Après Elton John, Freddy Mercury et Elvis Prestley, c'est donc au tour d'Amy Winehouse d'avoir droit à son biopic. Derrière la caméra, la réalisatrice britannique Sam Taylor-Johnson (Cinquante nuances de Grey) mettra en scène les premiers pas d'Amy dans la musique au début des années 2000 en tant que musicienne de jazz, et retrace son ascension sur la scène internationale avec ses chansons à succès comme Rehab et Back to Black.

La bande-annonce 👇 Vidéo: watson

Le film s'inspire également de son histoire d’amour passionnée et tourmentée avec celui qui deviendra son mari, Blake Fielder-Civil, jusqu'à son décès tragique d’une intoxication à l’alcool.

Une interprète quasi inconnue

Point de star pour incarner la chanteuse de Valerie. L'actrice qui prendra ses traits est une relative inconnue. Un petit rôle dans Barbie de Greta Gerwig et une série sur la BBC nommée industrie constitue les grandes lignes du CV de l'actrice Marisa Abela. L’actrice accède donc ici à son premier grand rôle de premier plan où elle tente d'imiter la démarche et la prestance de la chanteuse londonienne.

Un autre biopic, au portrait peu flatteur… «Priscilla», le film qui ne fait pas honneur à Elvis Presley

Dans cette bande-annonce d'une durée d'une minute, on peut entendre le titre Back to Black qui constitue également le titre du film. On y découvre Marisa Abela sous les traits d'Amy ainsi que Jack O'Connell dans le rôle du mari de la star.

Des projets de film consacrés à Amy Winehouse étaient en chantier depuis plusieurs années. Back to Black sera finalement celui qui verra le jour au cinéma. Ce film a également reçu l'accord du père d'Amy Winehouse pour être réalisé.

«Too soon»?

Si l'idée d'un film basé sur une des icônes de la musique du début du XXIe siècle peut emballer plus d'un, cette bande-annonce n'est pas accueillie unanimement sur les réseaux sociaux.

«Je ne veux voir personne poster quoi que ce soit sur le film d'Amy Winehouse. Laissez-la tranquille, laissez-la dormir»

Certains déplorent cette tendance à l'imitation édulcorée, alors que d'autres estiment qu'il est trop tôt pour déterrer des cadavres. Rendez-vous donc le 24 avril 2024 au cinéma pour savoir si l'hommage sera à la hauteur de la légende.