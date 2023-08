Ce compte Insta crée des images improbables avec les classiques du ciné

Que se passe-t-il quand deux scènes de films cultes fusionnent? Réponse: on aboutit à l'ébauche d'un scénario un peu boiteux, mais beaucoup plus fun. Voici 27 montages qui vont illuminer votre samedi.

L'artiste numérique Pixel Faker, originaire de Hongrie, ne révèle pas son vrai nom sur son compte Instagram, et ne montre jamais son visage. Par contre, il poste régulièrement ses oeuvres réalisées grâce à Photoshop.

Son thème de prédilection? Les films et les séries. «Movies in the Movie» est le nom qu'il donne à ses productions dans lesquelles il combine des scènes de films connues pour n'en former qu'une seule. Combien de combinaisons de films saurez-vous reconnaître?

(smi)

