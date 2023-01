Un septième Mission Impossible et un cinquième Indiana Jones au cinéma la même année, yeah! Image: watson /dr

Barbie, Indiana Jones, John Wick: ces 14 films sortiront en 2023

Vous êtes dans le dur en ce premier jour de l'an? On a de quoi vous requinquer: 2023 s'annonce d'ores et déjà riche en superproductions hollywoodiennes! Voici les six films pour lesquels on compte déjà le nombre de dodos qui nous séparent de leur sortie en salles.

Vidéo: watson

En plus des blockbusters hollywoodiens John Wick: Chapitre 4, Les Gardiens de la Galaxie Vol.3, Indiana Jones et le cadran de la destinée, Mission Impossible: Dead Reckoning Part One, Barbie et Oppenheimer, les cinéphiles pourront se régaler avec une quantité industrielle d'autres sorties.

Les films d'animation

Super Mario Bros., le film (5 avril 2023)

Tirée du célèbre jeu vidéo, l'histoire met en scène ses non moins célèbres personnages: le méchant Bowser, le gentil champignon Toad et Luigi seront de la partie. Sans oublier Mario, le plombier moustachu le plus connu du monde. Avis aux nostalgiques du jeu Nintendo!

Suzume (12 avril en France, pas encore de date pour la Suisse romande)

Après son grand succès au Japon, les spectateurs pourront découvrir l'histoire d'une adolescente qui rencontre un voyageur à la recherche d'une porte ancestrale.

Après avoir retrouvé Gwen Stacy, Spider-Man est catapulté à travers le Multivers où il rencontre une équipe de Spider-héros, chargée de protéger son existence même.



Dans la ville d’Element City, le feu, l’eau, la terre et l’air vivent dans la plus parfaite harmonie. C’est ici que résident Flam, une jeune femme intrépide et vive d’esprit, au caractère bien trempé, et Flack, un garçon sentimental et amusant, plutôt suiveur dans l’âme. L’amitié qu’ils se portent remet en question les croyances de Flam sur le monde dans lequel ils vivent...



On découvrira les origines des deux adolescents, Marinette et Adrien, alias Ladybug et Chat Noir, et leur destinée héroïque au cœur de Paris.



Les films français

Astérix et Obélix: L’Empire du milieu (1er février 2023)

Nous sommes en 50 av. J.-C. L'Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d'Etat. La princesse Fu-Yi, fille unique de l'impératrice, s'enfuit en Gaule pour demander de l'aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix. Et les voici tous en route pour une grande aventure vers la Chine. Mais César et sa puissante armée ont eux aussi pris la direction de l'Empire du Milieu...



Alibi.com 2 (8 février 2023)

Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis à Florence qu'il ne lui mentirait plus jamais, la nouvelle vie de Greg est devenue tranquille... Plus pour longtemps! Lorsqu’il demande Flo en mariage, Greg doit se résoudre à présenter sa famille. Mais entre son père escroc et sa mère, ex-actrice de films de charme, il n'a pas d'autre choix que de rouvrir son agence.



Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle… dans un Royaume divisé par les guerres de religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France.



On reste dans le cinéma ?

