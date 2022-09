17 photos des coulisses de vos séries et films préférés

Jack Sparrow navigue à travers les Caraïbes, Hermione apprend la magie à Poudlard et James Bond parcourt le monde sur les ordres de Sa Majesté: les films emmènent les fans dans des mondes fantastiques et oniriques. Des mondes fantastiques qui n'ont pas toujours l'air si magiques derrière la caméra et qui doivent parfois être construits de manière complexe.

Parce qu'un coup d'œil dans les coulisses peut aussi être passionnant, voici 17 photos des coulisses de films et de séries.

La perspective fait tout. Ici dans Retour vers le futur 3.

Bild: universal

Zoe Saldana, Sam Worthington, Kate Winslet et Cliff Curtis dans la fosse à boules pendant le tournage d'Avatar 2.

Combien de caméras pour filmer la deuxième saison Shadow and bone?

Ben Barnes se doit d'avoir l'air frais avec autant de caméras.

Millie Bobby Brown n'a pas eu à se raser les cheveux pour la quatrième saison de Stranger things.

Pendant les pauses dans le tournage de Prey, les gens se font des câlins.

Carrie Fisher apporte une bière à Mark Hamill sur le tournage de Star wars en 1976.

Voici à quoi ressemblait Gotham City dans Batman de Tim Burton en 1989.

Vous pensiez que la maison et l'hélicoptère de Skyfall étaient réels?

Gal Gadot et Chris Pine s'amusent sur le tournage de Wonder woman 1984.

Pendant les pauses sur le tournage de A Nightmare on Elm street.

Qui peut faire la meilleure grimace sur le tournage de Joker?

Cette scène dans The boys est moins traumatisante sous cet angle.

Sebastian Stan a de beaux cheveux pour Captain America dans The first Avenger.

Les livres flottants dans Harry Potter:

On avait déjà inventé le parapluie à l'époque du Seigneur des anneaux? Ah oui, c'est pas réel...

Dans Pirates des Caraïbes, le Black Pearl naviguait surtout dans des bassins en studio.

Godzilla n'est pas un si gros monstre...

