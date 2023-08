Dans Slotherhouse, ce petit paresseux s'appelle Alpha. Mais il ne faut pas se fier à son apparence... gravity ventures

Ce petit animal tout mignon veut vous trancher la gorge

C’est l’être le plus inoffensif du royaume animal, et pourtant, le paresseux a enfin son film d'horreur. Voici Slotherhouse, contraction de «sloth» (paresseux) et «slaughterhouse» (abattoir). Attention, il va sortir les griffes!

Il y a eu du chemin depuis Les Dents de la mer. Si le cinéma d’horreur a plutôt misé sur les prédateurs alphas comme les requins, les crocodiles ou les anacondas, le reste du catalogue animalier n’a pas été oublié pour autant, comme en témoigne le récent Cocaine Bear qui mettait en scène un ours accro à la poudre.

Si les animaux tueurs sont généralement pourvus d'une force et d'une rapidité hors du commun, c'est ici tout l'inverse avec un animal dont le nom est littéralement synonyme de nonchalance. Mais alors comment peut-il être si méchant?

Réponse dans la bande-annonce: Vidéo: watson

Dans Slotherhouse, on suit une sororité universitaire, ces confréries de colocataires typiquement américaines, qui seront le théâtre de crimes affreux après qu'une étudiante, Emily Young (Lisa Ambalavanar) a adopté un adorable paresseux nommé Alpha. Le but de ce beau geste? Devenir présidente de sa sororité grâce à la mignonnerie du petit animal.

Lorsque les corps vont commencer lentement à s'entasser dans la maison Sigma Lambda Theta, Emily et ses consoeurs restantes vont réaliser que les décès sont causés par leur nouvelle mascotte. Elles vont tenter de sortir de cette demeure vivantes, à moins d'être rattrapées par les griffes acérées d'Alpha, le paresseux sanguinaire.

L'affiche du film et sa tagline: «Ne vous pressez pas, mourrez lentement» GRAVITY VENTURES

Slotherhouse sortira aux Etats-Unis le 30 août. Quant au vieux continent, aucune date n’est prévue, mais vu qu’il s’agit d’un navet, il est fort probable qu’il soit disponible un jour dans nos contrées en VOD, c’est tout le bien qu’on lui souhaite.

