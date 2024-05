L'humoriste Artus réalise son premier film et campe le rôle de Paulo. praesens-film

Voici pourquoi le film «Un p'tit truc en plus» cartonne

C'est le succès du moment en France: la comédie Un p'tit truc en plus dans laquelle jouent de vrais handicapés mentaux fait un carton. En Suisse aussi, ce film qui fait chaud au cœur a trouvé son public.

C'est la surprise de ce printemps. Le film Un p'tit truc en plus de l'humoriste Artus cartonne dans les salles françaises et suisses depuis le 1er mai. Le film signe le meilleur démarrage de l'année et du cinéma français depuis Bienvenue chez les Chtis, explique Première. Il vient de dépasser les deux millions de spectateurs dans l'Hexagone.

Le pitch? Paulo et «La Fraise», deux braqueurs père et fils, commettent un casse dans une bijouterie. Leur fuite tourne mal: leur voiture, garée sur une place pour handicapés, a été emmenée à la fourrière. Les policiers sont en train d'encercler la zone.

La bande-annonce ici 👇 Vidéo: watson

Paulo s'est déguisé en «touriste allemand»: pantalon cargo, pull moche, birkenstock avec chaussettes et chapeau de brousse. Il est pris pour Sylvain, le retardataire d'un autobus à destination d'une colonie de vacances pour adultes en situation de handicap mental. «La Fraise» se fait passer pour son éducateur.

C'est vrai qu'il y a de quoi se tromper... prasens-film

«Un bon mélange»

Voici deux semaines que le film est sorti dans les salles obscures et pourtant, celle où on est allé le voir dans la région lausannoise est bondée, un soir de semaine. Couples, amis et familles sont venus rire. Des rires sincères, parsemés de chuchotements et de réactions de tendresse. Il faut dire que la recette fait mouche: de bons sentiments, quelques gags potaches et surprenants et des situations inattendues, mais toujours bien tournées. A la fin du film, les langues se délient:

«Il y a aussi des moments très touchants et même tristes, c'est un bon mélange» Une spectatrice

Certaines scènes décalées ont bien fait rire le public. prasens-film

La comparaison avec Intouchables est sur toutes les lèvres. Rajoutez-y une histoire de braqueurs pour les plus terre-à-terre et il devient difficile de résister. «Ça fait plaisir de voir Clovis Cornillac, ça faisait longtemps que je ne l'avais plus vu dans un film», lâche d'ailleurs un spectateur.

«La Fraise», braqueur au grand cœur. praesens-film

Un peu rugueux de prime abord, le bandit va se laisser emmener par des sentiments qu'il réprimait au fond de lui-même et se laissera attendrir par les «mongolitos», comme il les appelle. A ce sujet, voici ce qu'en pensent les spectateurs:

«C'est cool qu'ils aient pris de vrais handicapés pour jouer dans le film»

Chacun campe son propre rôle

Car tous les acteurs sont réellement atteints de troubles mentaux, comme de trisomie par exemple, mais aussi de maladies plus rares. A l'image de Sofian, en chaise roulante, atteint d'ataxie-télangiectasie, une maladie neuro-musculaire.

Sofian et Alice Belaïdi. praesens-film

Le réalisateur Artus a voulu que ces handicapés jouent leur propre rôle. L'écriture du scénario et des répliques a été calquée sur leurs personnalités pour être le plus fidèle possible à la réalité. Arnaud est un fan inconditionnel de Dalida, Boris passe d'un déguisement à l'autre sans prévenir et Alexandre cite du Sarkozy à longueur de journée — avec l'accent, s'il vous plaît.

Les acteurs handicapés campent leur propre rôle. prasens-film

Carton plein en Suisse

Le film est un franc succès en France comme en Suisse, où il surpasse la concurrence. Marc Mäder de Prasens-Film, distributeur du film en Suisse, confirme ce succès et se dit «ravi» de la réussite du film.

«Ce week-end, le film était numéro 1 en Romandie, face à Fall Guy ou La Planète des Singes» Marc Maeder, Praesens-Film

Le nombre de villes romandes qui présentent le long métrage a d'ailleurs triplé en deux semaines. Artus meilleur que Ryan Gosling? «C'est d'autant plus positif que le public comme les exploitants sont d'habitude réticents envers les films sur le sujet du handicap», estime Marc Maeder.

Mais cette histoire est différente: «On n'y pointe pas les personnes handicapées du doigt, au contraire. Ce sont eux qui se moquent de nous, nous renvoient à notre propre image», analyse Marc Maeder.

Pour lui, c'est le scénario et le projet d'Artus, devant et derrière la caméra et qui connaît bien les figurants, qui expliquent ce succès. L'équipe de tournage a d'ailleurs dû s'adapter au casting et improvisé bon nombre de séquences. Une authenticité palpable tout au long du film, qui fait chaud au cœur.

«Ce qu’on voit, à l’image, ce sont des moments vrais, pas du jeu» Artus prasens-film

Il faut dire que l'alchimie entre l'humoriste et ses nouveaux copains est réelle à l'écran comme à la vie. Artus et ses acteurs Ludovic et Arnaud étaient venus présenter le film sur le plateau de Quotidien le 5 mai dernier.

Complicité entre les trois compères. dr

«Dans cette époque un peu anxiogène, c'est un film qui fait du bien» Artus bfm tv

Sur les marches de Cannes

Le casting au complet aura même le privilège de débouler les marches du Festival de Cannes, le 22 mai. Parmi eux, onze acteurs en situation de handicap. Des images qui promettent de continuer à émouvoir.

Une polémique a malheureusement éclaté dans la foulée: aucune marque de luxe n'avait souhaité habiller le casting pour la montée des marches. La raison? «Tous les costumes seraient déjà prêtés», a déclaré ironiquement Artus, conscient du caractère un peu léger de l'excuse.

«C’est plus élégant pour une marque d’habiller Brad Pitt qu'Artus et des acteurs en situation de handicap» Artus

Après son coup de gueule, les choses se sont vite décantées. Le groupe Kering, qui compte notamment Gucci et Yves-Saint-Laurent, s'est manifesté pour venir habiller les stars du film. Mais Ralph Loren et Hugo Boss ont aussi contacté le réalisateur.

Marc Maeder évoque un autre film sur le handicap qui avait marqué Cannes: Le huitième jour, en 1996. Daniel Auteuil et Pascal Duquenne, atteint de trisomie 21, s'étaient partagé le prix d'interprétation masculine. Un p'tit truc en plus portera à nouveau la thématique sur le tapis rouge.

Un p'tit truc en plus est actuellement au cinéma en Suisse romande.

