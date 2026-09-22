A travers un récit de survie en Alaska, le film aborde le stress post-traumatique qui touche les anciens combattants, hommes comme animaux. Image: Paramount

Un héros inattendu vole la vedette à Brad Pitt dans son film de survie

Dans Heart of the Beast, Brad Pitt incarne un vétéran qui forme, avec son chien, un duo poignant qu'on s'apprête à suivre dans la nature hostile mais si belle, de l'Alaska.

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L’homme face à la nature est un concept que la télé-réalité s’est approprié sous diverses formes, en privilégiant souvent le sensationnalisme à la poésie. Or, comme le cinéma est avant tout fait pour provoquer des émotions, la recette hollywoodienne, lorsqu’elle s’intéresse aux grands espaces, consiste souvent à raconter le périple d’un homme et de son meilleur ami: le chien.

Des films mettant en scène un homme et son compagnon à quatre pattes face aux éléments, Hollywood en regorge, à l'instar de L’Appel de la forêt, Togo, Dog, Je suis une légende, ou Croc Blanc. Il y a encore quelques semaines, Ridley Scott en faisait de même avec The Dog Stars, son long métrage dans lequel Jacob Elordi et son chien explorent les Rocheuses à bord d’un avion, tout comme Brad Pitt dans Heart of the Beast.

Direction donc l’Alaska et ses paysages sublimes, comme à chaque fois qu’il s’agit de raconter la solitude d’un homme au cœur des étendues les plus sauvages d’Amérique. Derrière la caméra, on retrouve David Ayer, cinéaste avec lequel Brad Pitt avait déjà collaboré un peu plus d’une décennie auparavant dans Fury (2014).

La bande-annonce: Vidéo: extern / rest

Peu habitué aux films naturalistes, David Ayer est surtout un réalisateur de films de bonhommes, son CV se constituant de films d'action, de policiers et de drames militaires. Ses deux dernières œuvres, The Beekeeper (2024) et A Working Man (2025), mettent toutes deux en scène Jason Statham qui, qu’il soit apiculteur ou ouvrier, brise des nuques et empile les cadavres pour réparer une injustice dans la plus pure tradition des productions virilistes américaines.



Un récit sans mordant

Ici, le grisonnant Brad Pitt incarne James Belmont, un ancien soldat des forces spéciales qui s’est retiré au cœur de l’Alaska avec son chien Odin, un berger allemand qui l’accompagne depuis son passage dans l’armée. Après le crash de leur avion, les deux compagnons se retrouvent livrés à eux-mêmes dans cette étendue sauvage, aussi magnifique qu’impitoyable. Ils vont devoir survivre aux prédateurs, au froid, à l’eau, à la faim et à la maladie, chaque nouvel obstacle offrant à Brad Pitt son lot de séquences héroïques ou dramatiques, toutes déjà vues, pour entretenir un certain fantasme du survivaliste.

Le film a connu un tournage éprouvant dans des décors naturels, poussant Brad Pitt à ses limites. Image: Paramount

De ce récit de survie qui reprend tous les poncifs de l’Americana, David Ayer lorgne du côté de Rambo (1982), le classique avec Sylvester Stallone dans lequel celui-ci, revenu du Vietnam, incarne un vétéran isolé dans une forêt confronté à ses traumatismes. Les temps ont changé, et James Belmont, quant à lui, revit les horreurs qu’il a connues après avoir combattu en Afghanistan et en Irak. Des traumatismes, certes, mais également une expérience militaire qui vont l’aider à sortir, lui et son chien, de cet enfer.

C’est d’ailleurs la seule véritable consistance du film, puisque le seul élément qui nous rappelle que l’on est devant un long métrage, et non devant un épisode de Man vs. Wild avec Bear Grylls, réside dans une poignée de flashbacks mettant en scène des images de guerre.

Vous aimez les chiens? C'est pour vous

Tourné en Nouvelle-Zélande, ce long métrage offre néanmoins des panoramas à couper le souffle, donnant parfois l’impression d’assister à une publicité pour Patagonia dans laquelle Brad Pitt aurait été embauché. Il faut absolument saluer la somptueuse photographie de Mauro Fiore, véritable ode aux paysages, et la musique envoûtante de Jared Michael Fry porte le film sur une bonne note qui se laisse regarder sans déplaisir. On est même parfois surpris par quelques séquences où la nature se fait ressentir dans toute sa majesté.

Odin (Uber dans la vraie vie) est un chien qui a servi dans l’armée, perdant une patte au passage, et qui partage les séquelles traumatiques de son maître. Image: Paramount

Les amis des chiens, dont je fais partie, seront également touchés par cette connexion profonde qui lie l’homme à son animal, et réciproquement. Car Odin, l’autre personnage principal de ce film, est véritablement le héros de ce long métrage, par ailleurs dédié aux chiens de combat. En effet, Heart of the Beast a pour ambition de mettre en lumière le lien indéfectible qui unit ces animaux à leur maître, ainsi que le stress post-traumatique qu’ils peuvent partager après avoir servi sur le front.

L’animal parvient même à voler la vedette à Brad Pitt grâce à l’expressivité de son regard et à sa capacité à transmettre des émotions poignantes sans le moindre dialogue. C’est à travers lui que passe l’empathie du spectateur, apportant à ce long métrage convenu une sensibilité plus que bienvenue.

Une des rares scènes de dialogue. Paramount

Heart of the Beast, c’est le film typique qui s’adresse à l’Américain (ou au Valaisan) amateur de pick-up, de chasse, de pêche et de grands espaces, en lui offrant son cocktail d’aventure et de dépaysement sans jamais sortir des sentiers battus. On peut apprécier le fait qu’il évite la surenchère souvent présente dans le registre du film de survie, mais il n’en fait malheureusement pas assez pour véritablement nous captiver. Une balade que l’on aurait peut-être davantage imaginée sur une plateforme de streaming que sur un grand écran.

«Heart of the Beast» de David Ayer est à voir au cinéma à partir du 23 septembre 2026. Durée: 1h41m.