Le regard d'Adam Driver, dans le rôle de Caesar, un architecte ambitieux et visionnaire. Image: Youtube

Le teaser du nouveau film de Francis Ford Coppola est vertigineux

Le retour de Francis Ford Coppola sur le devant de la scène est attendu au prochain Festival de Cannes, qui s'ouvre mardi.

Le légendaire réalisateur américain vient de diffuser un nouveau teaser absolument dingue. Et même si ce n'est qu'une minute et des poussières, les maigres images offrent un vertige qui place le film comme l'une des grosses, voire comme la grosse attente dans le milieu du 7e art.

Et pour présenter Megalopolis, son travail qualifié de pari fou par les spécialistes, c'est sur la Croisette que Coppola a décidé de présenter son nouveau bébé, 45 ans après sa dernière Palme d’or pour Apocalypse Now.

Un New York digne de la Rome antique

L'histoire reste encore nébuleuse, mais elle prend forme dans une ville qui ressemble à New York. Une jeune femme nommée Julia Cicero (Nathalie Emmanuel) est partagée entre la loyauté envers son père Frank Cicero (Giancarlo Esposito), le maire de la ville, et son amant, l'architecte Caesar (Adam Driver). Si le premier a une vision conservatrice de la société, Caesar est tourné vers l'avenir. Après une catastrophe qui a ravagé la ville, l'architecte veut recréer la cité et en faire une utopie, alors que le maire, corrompu, y est totalement opposé.

Derrière ces premières images vertigineuses, qui font référence à l'histoire et à la Rome antique, c'est un projet vieux de 40 ans qui a mûri dans l'esprit du réalisateur de la trilogie du Parrain. Il a par ailleurs hypothéqué ses vignes de Napa Valley et s'est donné corps et âme dans ce projet fou, au budget estimé à 100 millions.

Surtout que le tournage n'a pas été de tout repos. The Hollywood Reporter avait enquêté sur les coulisses d'un tournage annonce chaotique et même de «folie absolue». Une expérience de tournage qui rappelle celui d'Apocalypse Now, au tournage incontrôlable et à la postproduction interminable, avant d'arracher une Palme d'or - le même destin pour Megalopolis?

L'avenir nous le dira et le brouhaha de Cannes se chargera de tweeter à foison pour donner de premiers avis.

Pour le public, il faudra encore s'armer de patience, sachant que le film n'a pas de date définie. Ce qui est acquis, c'est l'achat du long-métrage par Constantin Films pour le territoire suisse. Megalopolis sera bien dans les salles obscures helvétiques en 2024. (svp)

