Le monde surchauffe - 31 caricatures qui refroidissent avec beaucoup d'humour noir

«Stell dir vor, du wärst im Jahr 1900 geboren.



Als du 14 Jahre alt bist, beginnt der Erste Weltkrieg, und als du 18 bist, endet er mit 22 Millionen Toten.



Kurz darauf bricht eine weltweite Pandemie aus, die Spanische Grippe, die 50 Millionen Menschen tötet. Und du lebst und bist 20 Jahre alt.



Mit 29 Jahren überlebst du die Weltwirtschaftskrise, die mit dem Zusammenbruch der New Yorker Börse begann und zu Inflation, Arbeitslosigkeit und Hungersnöten führte.



Als du 33 Jahre alt bist, kommen die Nazis an die Macht.



Als du 39 bist, beginnt der Zweite Weltkrieg, und als du 45 bist, endet er mit 60 Millionen Toten. Während des Holocausts sterben 6 Millionen Juden.



Als du 52 bist, beginnt der Koreakrieg. Mit 64 beginnt der Vietnamkrieg und endet, als du 75 bist.



Ein Kind, das 1985 geboren wurde, denkt, seine Grosseltern hätten keine Ahnung, wie schwer das Leben ist, aber sie haben mehrere Kriege und Katastrophen überlebt.



Heute haben wir alle Annehmlichkeiten in einer neuen Welt, inmitten einer neuen Pandemie. Aber wir beklagen uns, weil wir Masken tragen müssen. Wir beschweren uns, weil wir in unseren Häusern bleiben müssen, wo wir Essen, Strom, fliessendes Wasser, WLAN und sogar Netflix haben! Nichts von alledem gab es in früheren Zeiten. Aber die Menschheit hat diese Umstände überlebt und nie ihre Lebensfreude verloren.



Eine kleine Änderung unserer Sichtweise kann Wunder bewirken. Wir sollten dankbar sein, dass wir am Leben sind. Wir sollten alles tun, was wir tun müssen, um uns gegenseitig zu schützen und zu helfen.»