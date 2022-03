La cérémonie des Oscars avait clairement besoin d'une bonne gifle, histoire de remonter une audience en déclin depuis de nombreuses années. Image: sda

Commentaire

La cérémonie des Oscars avait clairement besoin d'une bonne gifle

Au début de la soirée, le nombre de téléspectateurs était plus bas que jamais, avec une baisse de plus de 80% par rapport au pic historique de 1998. Jusqu'à ce que...

La claque de l'acteur Will Smith, balancée sur la joue droite de l'humoriste et maître de cérémonie Chris Rock, entendue dans le monde entier, est probablement la seule raison pour laquelle beaucoup de gens ont réalisé que les Oscars avaient lieu dimanche soir.

Pour les retardataires: Vidéo Enorme clash aux Oscars: Will Smith met une gifle à Chris Rock en direct de Jacqueline Chelliah

Selon Bloomberg, l'ennui associé à la cérémonie est principalement dû à l'importante mise en avant des films dramatiques, tout au long de la soirée, alors que ce genre cinématographique ne représente que 5% des ventes de billets de cinéma à travers le monde.

En d'autres termes, la plupart des amateurs de salles obscures préfèrent regarder un film comme «Red Notice», plutôt qu'un film comme «Coda» ou «The Power of the Dog», tous deux primés lors de la cérémonie de dimanche soir.

Et c'est d'ailleurs ce qui explique que la plateforme de streaming d'Amazon préfère dépenser 465 millions de dollars (434 millions de francs) pour une seule saison de la série «Le Seigneur des anneaux», plutôt que de développer une série pourtant excellente, mais dont l'audience est beaucoup plus confidentielle, par exemple «The Marvelous Mrs. Maisel».

De moins en moins de gens ont des raisons de regarder une soirée de récompense hollywoodienne concernant des films qu'ils n'ont jamais vus et qu'ils ne prendront probablement jamais le temps de voir.

Et encore moins lorsque la cérémonie dure plus de 3 heures et 40 minutes, un dimanche soir de surcroît, alors qu'il suffit de consulter son fil Twitter pour voir ce qu'il s'est passé pendant la soirée.

Une idée pour la prochaine cérémonie: utiliser un Maître de cérémonie qui passerait 1h-1h30 maximum à déballer les cadeaux des nominés - d'une valeur totale de 140 000 dollars (cette année) - tout en faisant des blagues. On serait prêts à parier que ça pourrait ramener de sacrées audiences. Mais attention, chers organisateurs des Oscars, c'est juste une idée... ABE salut!