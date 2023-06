Taylor Swift débarque en Suisse pour la première fois

Mais nul doute que The Eras Tour de Taylor Swift sera l'une des tournées les plus lucratives de l'histoire. Selon le magazine Forbes , la chanteuse pourrait empocher entre 624 et 728 millions de dollars, rien qu’avec ses concerts en Amérique du Nord et du Sud. (sia)

Les billets seront disponibles à la vente dès le 13 juillet prochain à 10h00 sur Ticketcorner . Mais pour s'offrir le précieux sésame qui vous ouvrira les portes du Eras Tour, il faudra d'abord s'enregistrer sur la billetterie dès ce mardi soir 20h et jusqu'au 23 juin à 23h59. L'engouement est tel qu'à l'heure où on écrit ces lignes, l a billetterie a déjà mis en place une liste d'attente pour s'enregistrer.

Oui, la tournée monstrueuse de Taylor Swift passera bel et bien par la Suisse . La chanteuse s'arrêtera à Zurich avec sa tournée The Eras Tour le mardi 9 juillet 2024 le temps d'une soirée au stade du Letzigrund. Ce sera d'ailleurs la première fois que l'Américaine foule le sol helvétique.

L'Américaine s'arrêtera à Zurich le 9 juillet 2024 pour sa tournée The Eras Tour pour le plus grand bonheur de ses fans suisses, qui auront l'occasion de la voir, en Suisse, pour la première fois.

