Vidéo: watson

Copin comme cochon

«Avec vos quotes ''inspirantes'' sur Insta... Vous méritez la lèpre»

Marie-Adèle Copin n'aime pas grand-chose. Notamment les gens qui se prennent pour des poètes sur Instagram. Eux, elle les déteste.

Si vous êtes du genre à légender vos photos de belles phrases comme «la douceur du chaos, la puissance de l'écho», vous devriez avoir les oreilles qui sifflent. Marie-Adèle a une sainte horreur des gens qui écrivent «avec des mots choisis au bol et assemblés n'importe comment». Sorry.

Bon, elle, elle se sert de son compte Instagram pour partager ses chroniques à sa «commu». Et nous inonder de photos et de vidéos de son chien et de ses plantes. Peu mieux faire en termes d'originalité.

Ça vous dit qu'on re-re-re-regarde ensemble les derniers épisodes? Youpiii.

Pour les fans absolus, voici la tronche de Marie-Adèle (ma préférée, c'est celle avec le croissant sur la tête).