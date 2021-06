L'Italie se déchire au sujet des images montrant le drame de Stresa

Plusieurs médias italiens ont diffusé mercredi une vidéo exclusive montrant la chute de la cabine à Stresa. La polémique enfle.

Les images de la vidéosurveillance sont glaçantes: on voit la cabine arriver à la dernière station. Soudain, elle se cabre et glisse en arrière, de plus en plus vite, avant de tomber dans le vide.

Cette vidéo d'une minute, diffusée mercredi par le journal télévisé TG3 et rapidement reprise par plusieurs médias, montre les derniers instants de la télécabine reliant la ville de Stresa au mont Mottarone, dont la chute, le 23 mai, avait fait 14 morts.

La publication de la vidéo a déclenché une vive …