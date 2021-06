Comment les réseaux sociaux se sont retournés contre les sportifs

Ce week-end, le football anglais et l'UEFA ferment leurs comptes pour dénoncer les abus. Les sportifs pensaient créer du lien. Les voilà persécutés.

Le mouvement de grève commence ce vendredi à 15 heures et s'étire jusqu'à lundi minuit. Dans une action conjointe, l'UEFA et le football anglais ferment leurs comptes Facebook, Twitter et Instagram. Pas de messages. Pas de commentaires. Pas de liens. Trois-cents clubs rompent le contact avec leurs fans, sans distinction entre les bons et les vilains.

A l'origine des réseaux sociaux, le sport y a vu une arme de communication massive. Ce canal lui permettait tout en même temps de court-circuiter …