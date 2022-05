Vidéo: watson

Copin comme cochon

«Lausanne bloquée pour des gens qui courent 10km en 1h05, sérieux?»

Marie-Adèle aime juger les gens. Même ceux qui ont eu le mérite de courir lors des 20KM de Lausanne, alors qu'elle-même n'a pas chaussé ses baskets depuis des mois.

«Les gens courent 10km en 1h05 et ils appellent ça faire du sport?» On s'en doutait, mais on le confirme, Marie-Adèle n'a pas encouragé les coureurs, le week-end dernier, lors de la traditionnelle course populaire des 20KM de Lausanne. Par contre, elle a méprisé les sportifs à un niveau olympique. Bravo, médaille du fair-play.

Une histoire douteuse de blessure imaginaire et de liberté de rouler en ville pour justifier toute cette haine. Rappelons que la dame qui grogne n'a pas le permis, pas de voiture, et pas couru depuis des siècles.

Et voici la tronche de Marie-Adèle (avec un croissant sur la tête plutôt que des baskets aux pieds).