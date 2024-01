Vidéo: watson

Copin comme cochon

«Je me casse à Dubaï, les gens sont pas assez riches ici»

Marie-Adèle déménage à Dubaï, une ville qu'elle apprécie autant pour son authenticité que pour sa fiscalité. Qui sait, avec un peu de chance, elle pourra peut-être même rencontrer son idole: Maeva Ghennam.

Toutes les bonnes choses ont une fin. Même si pour Marie-Adèle, c'est le début d'une autre. En effet, notre journaliste et chroniqueuse à l'objectivité légendaire est maman depuis peu, et quoi de mieux que de s'occuper de bébé dans un pays qui ne connait pas l'hiver et où les nounous débarrassent également le lave-vaisselle?

Rassurez-vous, Marie-Adèle ne quitte pas pour autant watson, elle va juste télétravailler depuis son transat et partager sa verve et sa mauvaise foi dans la ville de toutes les démesures. Et autant vous dire qu'il y aura matière à rire (ou à pleurer).

