Vidéo: watson

Copin comme cochon

«Le Qatar? Mais non, il faut boycotter la Nati, ils sont nuls»

Marie-Adèle a un avis sur tout. Même sur les sujets qu'elle ne comprend pas (surtout ceux-là, d'ailleurs). Elle jette cette semaine son dévolu sur la Coupe du monde, même si ce n'est pas les aberrations écologiques qui la font bondir.

«Le foot? Non mais c'est vraiment un sport de merde, il suffit que tu ailles fumer pile au moment du seul but du match et t'as perdu deux heures de ta vie pour rien, quoi...»

Marie-Adèle n'est pas une grande fan de football. Elle déteste particulièrement quand «les Italiens vont gueuler dans la rue et klaxonner après le match». Non, elle ne sait pas que l'Italie ne joue pas ce Mondial, ne lui dites rien, pitié, elle va encore nous pondre une chronique, sinon...

Vidéo: watson

Et les épisodes précédents, on en a pensé quoi?

Et pour les fans absolus, voici la tronche de Marie-Adèle: