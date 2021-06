Divertissement

Crocs

Que vous le vouliez ou non, les Crocs c’est cool



Balenciaga et le DJ Diplo ont dévoilé leur dernière collab avec la marque de sabots en plastique. S’il y a quelques années, on pensait que c’était juste pour le buzz, il faut se rendre à l’évidence: les Crocs, c’est stylé.

On n’est plus vraiment surpris quand on apprend que Balenciaga fait une collab avec les chaussures les plus clivantes du fast-fashion. Pour sa collection printemps-été 2022, la griffe a créé un mashup entre un escarpin et une Crocs ainsi qu'une paire de bottes. Forcément, ce genre de création, c’est du pain béni pour les haters.

Une entrée fracassante dans le monde de la mode

N’empêche, ça fait six ans que les sabots à trous foulent les podiums. La première fois, c’était à la Fashion Week de Londres, en 2016, lors du défilé Christopher Kane.

Un an plus tard, Balenciaga et son directeur artistique Demna Gvasalia, (également créateur de la marque avant-gardiste Vetements) réinvente le fameux sabot à trous en une chaussure compensée de 10 centimètres. Le monde de la mode rigole et tremble en même temps. Dans les faits, ce modèle était en rupture de stock avant même sa sortie.

Le Ugly Fashion Trend était né. Et c’est parce que c’est laid que ça fonctionne. En 2017, Lou Stoppard, critique mode pour le Financial Times a tenté de répondre à la question: «Pourquoi la mode est si moche?» Il explique que «la laideur et l'innovation vont de pair.» En citant Miuccia Prada, il écrit que «le laid est attirant, que le laid est excitant, alors que le beau est ennuyeux.» En fait, les Crocs, c’est comme la famille Kardashian: on adore les détester et pourtant ça marche.

De Justin Bieber à Diplo, tout le monde dit «oui» à Crocs

En parlant de people, les célébrités prêtent volontiers leur image à la marque. Et l’impact est énorme. En octobre 2020, il a suffi d’une photo de sabots en plastique postée par Justin Bieber sur Instagram pour faire bondir l’action de Crocs à Wall Street. Le chanteur a fait une collab entre sa marque de vêtements Drew House et Crocs. Ça a tellement bien marché qu'il a remis le couvert cette année. La collection est actuellement épuisée.

Autre exemple: la chanteuse Nicki Minaj. L'Américaine a publié en mai des photos d'elle avec ces trucs en plastique roses (on vous en avait parlé ici). Résultat: raz-de-marée sur le site de Crocs. Au point de le faire se crasher.

Dernière star à collaborer: Diplo. La semaine dernière, le producteur et DJ s'est carrément mis à poil pour présenter sa collection avec Crocs.

Esthétique psychédélique, champignons en 3D, et même sabots réfléchissant dans l'obscurité pour une ambiance «promenons-nous dans les bois et mettons-nous bien high». Sortie ce mardi 8 juin, devinez ce qu'il s'est passé...👇

Image: Capture d'écran site Crocs

Sur TikTok, on fait du unboxing de Crocs

La génération Z raffole des Crocs. Une vidéo d’Olivia Neill portant des Crocs, tiktokeuse suivie par 1,1 million de personnes, a été vue plus 888 000 fois.

Certaines influenceuses font même du unboxing avec toute l’excitation qui va avec, comme Olivia Grace Herring, qui dit très justement: «La Fashion Police va venir m’arrêter mais je m’en fous.» Elle résume l'état d'esprit de cette génération Crocs: bannir les canons établis par le monde de la mode. Tellement des rebelles ces jeunes....

