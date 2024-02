Cet animal trop chou est la star des Cute News ₍ᐢ•()•ᐢ₎

On a tiré sur des Pokémon avec des flingues et c'était super

Dans «The Kitchen», Netflix empoigne le futur avec brio

Le premier film de Daniel Kaluuya nous plonge dans un Londres futuriste et gangrené par les inégalités, où un homme solitaire et un jeune orphelin croisent leur chemin. Une expérience visuellement saisissante et loin d'être banale.

Sorti sur Netflix le 19 janvier, The Kitchen ne se présentait pas comme un produit particulièrement original. On ne compte plus les films qui, dans le sillage de Blade Runner, se déroulent dans de labyrinthiques villes dystopiques, sur fond de lumières néon et d'Etat policier. Et pourtant, l'acteur Daniel Kaluuya (Get Out, Nope) et l'inconnu Kibwe Tavares réussissent un premier long-métrage tout sauf banal.