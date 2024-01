Cute news

27 images d'animaux pour bien commencer 2024

Cute News, everybody!

Comment pourrait-on mieux commencer 2024 qu'avec une série d'animaux excessivement choupis?

Ouiiii! Santé, joie, bonheur et bonne année! 🥂

Coucou!

La cachette parfaite:

Une crèche flottante. Pratique.

Un petit goûter?

Un gros goûter?

La preuve que les lions ne sont que de gros chats.

Avez-vous déjà vu une chouette qui court?

Des jumeaux:

Du sucre, tout simplement.

Zut, la branche est peut-être un peu trop grande...

Mais l'histoire connaît une fin heureuse:

Vous voyez les empreintes de pattes mouillées? 😍

Le photobomb de l'année.

Pour bien lancer 2024, voici tous mes animaux préférés: les capybaras...

...les koalas...

...les hippocampes...

...les baleines...

...les chauves-souris...

...et enfin: les flamants roses.

(Et évidemment, les chats, hihi.)

Voilà, assez parlé de mes animaux préférés. Voici une jolie perruche:

Drôles de moutons...

Un bisou pour toi!

La langue de la semaine:

Un joli phoque!

Son pelage est brun foncé et comporte trois bandes: une autour du cou, une autour de l'extrémité du corps et une sur le côté.

Chez ces phoques, les bébés naissent tout blancs et, à l'adolescence, leur pelage devient gris. Ce n'est qu'au fil des années que certaines parties deviennent plus foncées et d'autres plus claires.

C'est tout pour aujourd'hui. Bonne année à toutes et à tous!

À vous maintenant! Partagez vos animaux préférés dans la section commentaires!