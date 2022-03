Chers automobilistes, bienvenue dans le monde des transports publics

Le prix de l'essence s'envole en Suisse. On a franchi les 2 francs le litre, et il est fort possible que ça continue d'augmenter dans les prochaines semaines. Pour cette raison, de plus en plus d'automobilistes se demandent s'il ne faut finalement pas se lier d'amitié avec les transports en commun.