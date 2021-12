Cute news

Vous voulez voir des animaux mignons? Vous êtes au bon endroit

Cute news tout le monde!

Une autre semaine s'est écoulée, et c'est déjà lundi matin (snif!) et donc l'heure des Cute News (ouais!). Aujourd'hui, au programme, des photos et des gifs de hiboux, de chats, de vaches duveteuses et tant d'autres animaux mignons. C'est parti!

Etirez-vous avant de commencer.

Récréation.

Pourquoi cet écureuil a-t-il l'air prêt à se battre?

🎵L, is for the way you look at me🎵

🎵O is for the only one I see🎵

«Yo frère, tu cherches l'embrouille?»

Ces yeux🙀

Fluffy veau!

Passion fraises.

Où s'arrête le chien et où commence le chat?

Si seulement on pouvait être aussi cool que ces capybaras.

Une petite collation?

L'amour au premier regard.

«Qu'est-ce que j'ai fait???»

Buuuuuuuuuuuuuuuut!

Oui, tu as bien vu, c'était un cerf qui marquait un but.

Presque.

Cet atterrissage d'une mignonnerie!

Ceci est peut-être le gif le plus important de votre semaine.

Et voici un autre extrait de cette vidéo, parce que c'est trop mignon.

«Salut! Je peux jouer avec vous?»

Netflix and chill? Oui!!!

Et voici un chat qui rit.

Inception grenouille

Cute News, c'est malheureusement déjà terminé. See you Nesquik!

