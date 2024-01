Cute news

28 animaux amusants qui vous feront oublier la rentrée

Corina Mühle Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Cute News, everybody!

Vous avez bien démarré la nouvelle année? Pour certains d'entre vous, c'est la rentrée. Pour d'autres (comme nous), on charbonne déjà depuis quelques jours. La preuve: on vous a dégoté quelques petites perles du net pour vous attendrir les mirettes. Aujourd'hui, nous vous avons réservé une petite série dédiée aux ours.

Mais en premier lieu, on ne pouvait pas commencer ces Cute News sans célébrer cette journée très spéciale:

....aujourd'hui, c'est la Journée internationale du bain moussant! Yuppeeeee!

Comment allez-vous célébrer ce beau thème? via GIPHY

Voilà pour la journée à thème. Mais parlons de l'ANIMAL DE l'année 2024! Il s'agit du...

...Putois (ou: furet)

Image: Shutterstock

Ce cousin de la fouine est classé «vulnérable» sur la liste rouge des espèces menacées de Suisse, nous apprend Pro Natura.

Va savoir si ces deux dernières nouvelles vont bien ensemble. Mais bon, revenons à nos moutons.

Ou plutôt, à notre hibou.

J'espère que votre Noël a été plus paisible chez vous que dans ma famille:

«Qu'est-ce que tu fais là ? Retourne avec les autres!»

Nous tous après les fêtes:

Grumpy Cuteness:

Ceux qui s'arrêtent là sont soit incroyablement stupides, soit très très courageux ...

Des poèmes devraient être écrits sur cette couleur d'yeux. Qui commence?

On n'a pas oublié la section «Langue de la semaine»:

(Désolée pour la mauvaise qualité.)

Vous avez déjà vu un rat aveugle cette année?

La neige est arrivée! Il y a combien de centimètres chez vous?

Certains aiment tellement la neige qu'ils sont sortis du lit dimanche pour en profiter.

Bon, d'autres pensent d'abord à leur estomac. Hihi.

Image: instagram

«Moi? C'était pas moi!»

«Fiston, aujourd'hui nous apprenons à nous asseoir correctement.»

On ne se lassera jamais des Capybaras!

1 / 13 Capybaras source: imgur

Une fois de plus, un museau trognon:

Et maintenant: la série «spéciale ours» promise.

«C'est quoi, ça encore?»

«Laisse-moi te renifler et je te dirai qui tu es.»

«On avait demandé un bain MOUSSANT!»

«T'as pas un petit sandwich pour moi? Ou juste quelques chips?»

L'art de prendre un bon selfie: viser le point de fuite.

Quand on confond caméra et nourriture...

«Tout le monde! On salue bien gentiment!»

Voilà, c'est assez d'ours pour aujourd'hui. Ils peuvent retourner à leurs occupations.

«OMG! OMG! OMG! Un chat!»

«Mais c'est qui, ça?? Ouste!»

N'oubliez pas de lever le pied au taf, on vient seulement de débuter l'année.

C'est tout pour aujourd'hui!

A la semaine prochaine, c'te équipe!​

On change de sujet?