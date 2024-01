Cute news

Pas envie d'aller bosser? Ces animaux trop chou vont vous encourager

Cute News, everybody!

C'est lundi, et on a toujours la tête dans l'oreiller (même si on est déjà dans le métro). Comment vous prodiguer les meilleurs encouragements pour affronter ce fastidieux premier jour de semaine?

Avec des animaux trop chou, pardi! Sans plus traîner avec une longue introduction, voici une petite sélection de mignonneries.

Vous êtes prêts? Legggggoooooooooooooooo!

Même si c'est lundi, inutile de stresser.

«S'il te plaît, efface la photo, j'avais les yeux fermés.»

«Nope, nope, nope!»

«Zut, où ai-je encore enterré mes noix?»

Apprenons quelque chose d'intéressant aujourd'hui: seuls les tapirs d'Asie du Sud-Est ont une fourrure noire et blanche très voyante. Les espèces américaines sont marron-gris.

(Soupir) Je vais devoir encore devoir dormir sur le canapé.

🥰

Puisque le lundi est un jour hardcore, voici quelques photos de chats 🐱

Grumpy Cuteness.

«Je suis prêt. Quand est-ce qu'on part?»

Encore si petit, mais déjà tant de choses à dire.

«Ai-je vraiment cette tête?»

«Tu voulais lire? Comme c'est bête!»

A propos de nos petits amis les «cats»....

23 photos qui prouvent que les chats sont liquides 1 / 25 23 photos qui prouvent que les chats sont liquides source: sadanduseless

«Encore 5 minutes, stp...»

Il faut toujours bien s'aérer...

Si l'hiver était un GIF:

Petit snack de minuit:

La langue de la semaine:

Les baleines sont tout simplement fascinantes.

Une autre maman avec son bébé:😍

Comment on va quitter le bureau à 18H:

Si vous avez besoin d'aide pour faire du découpage:

Un petit bisou pour toi! <3

Quand on fait tout comme maman...

Les top models à la Fashion Week b like:

«Descends de là, on doit rentrer!»

Désolé pour la mauvaise qualité. 🙈

Quand on ne veut pas lâcher l'affaire:

«C'est tout pour aujourd'hui!

A bientôt, c'te équipe!»

