On a regardé le retour de TPMP et Quotidien et un truc nous a frappé

On a regardé le retour de TPMP et Quotidien et un truc nous a frappés

Lundi soir, les deux tyrannosaures français de l'audimat faisaient leur rentrée. Le ministre Gabriel Attal d'un côté, un voisin du petit Emile de l'autre et plein de nouvelles bobines. Allez, on corrige les copies.

Ils nous avaient méchamment manqué. Yann et Cyril, les ricanements et le populisme, les bobos et les zozos, le sarcasme et les pâquerettes, Quotidien et TPMP. Lundi soir, les deux maîtres nageurs de l'océan télévisuel français sont revenus de vacances avec du sable entre les fesses et de nouvelles têtes dans le sac de plage.

En forme et en brouillant (un peu) les pistes.

Après deux longs mois sans pouvoir lancer des polémiques dans la turbine de l'infotainment, on sentait bien que les locataires de TMC et de C8 trépignaient. D'un côté comme de l'autre, il a fallu repêcher les (déjà) vieilles épaves de l'actualité. L'abaya dans les écoles en stéréo, le petit Emile ou Palmade pour la bande à Hanouna et les dérapages de Dupont-Moretti ou la gagnante de l'émission Drag Race France chez Barthès. Comme souvent, le sujet est accessoire. C'est son traitement qui fait bouillir le sang du chaland: Quotidien a eu les honneurs du ministre de l'Education Gabriel Attal, quand TPMP s'est dégotté un père musulman et sa fille (évidemment flanquée d'une abaya).

«Ma fille décide d'avoir une tenue vestimentaire. Ce n'est pas religieux» Le papa fâché

«J'ai eu une vraie hésitation à annoncer cette décision juste avant la rentrée... ou pas» Gabriel Attal qui assume son choix de clarifier la loi de 2004, un peu moins le timing.

Gabriel Attal confiera le lendemain matin sur BFMTV, comme un résultat de match de foot, que parmi les 298 élèves qui se sont présentées en abaya, «67 ont refusé de l'enlever». Sur un total de 12 millions d'écoliers en établissement public. On vote et on s'écharpe d'un côté, on interroge et on s'immerge de l'autre. Rien de bien neuf sous les projecteurs. On signalera tout de même qu'au moment d'afficher son opinion, le cheptel de Cyril Hanouna a désormais la possibilité de brandir un drapeau suisse, pour signifier qu'il n'a pas d'avis. Cocasse, au moment où le reste du monde pouffe ou s'étrangle devant notre neutralité, en pleine guerre menée par Vladimir Poutine.

Brouillage de pistes

Bien sûr, l'événement de cette rentrée se résumait surtout aux nouvelles têtes qui débordent des pupitres. Si Yann Barthès a patienté jusqu'à l'avant-veille pour dévoiler sa garde rapprochée, TPMP a semé le souk tout l'été, entre rumeurs et dérapages contrôlés.

Sur le plateau de Quotidien, un pilier de la joute politique a fait son apparition: Jean-Michel Aphatie. Toujours aussi provoc', mais de plus en plus séduit (publiquement) par l'encéphalogramme de la bienveillance, le journaliste de 64 ans a giflé le taulier de la Justice. Eric Dupont-Moretti, alors qu'il était venu soutenir ses magistrats dans le cadre d'une manifestation topless à Aurillac, a constaté que «parmi les journalistes femmes qui m'ont interrogé, personne n'était devant moi les seins nus. Il ne faisait pas assez chaud?».

Aphatie aurait été le nouveau renfort d'Hanouna qu'on aurait été moins surpris. Alors que les chroniqueurs de Quotidien sont tous contraints de suivre religieusement leur prompteur, Jean-Michel a fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire se glisser dans la peau d'une sorte de Pierre Bellemare du scandale politique, sans fiche ni scénario. Et tout le monde brouille les pistes.

Sur le plateau de Touche pas à mon poste, entre les échappés de télé-réalité et les présentateurs rangés depuis longtemps dans la benne à vieilles gloires, il y a des CV bien remplis. Une journaliste débauchée de BFMTV (Pascale de la Tour du Pin), les cerveaux en surchauffe d'Eric Naulleau et de Yann Moix, mais aussi Jacques Cardoze, l'ancien visage de la vénérable émission Complément d'enquête. Résultat, même quand il faut se crêper le chignon sur l'abaya ou les causes loufoques de la disparition du petit Emile, plus personne ne regrette les jérémiades de fond de slip d'un Benjamin Castaldi ou d'un Matthieu Delormeau.

Et si ....?

Une constatation qui peut faire du bien: les Français ont besoin de leur émission préférée. L'actualité a besoin de sortir des chaînes d'info en continu pour être rudoyée sur la planchette apéro. Qu'on sirote un Negroni devant Quotidien ou une Suze coca face à Hanouna. Pour autant que les bornes soient intelligemment enjambées. Pour dire, il faudrait que les deux programmes fusionnent, pour donner naissance à une véritable joute bordélique qui ressemble à la France. Que Yann Marguet (qui va débouler chez Barthès cette semaine) et Ségolène Royal (idem mais chez Hanouna) puissent croiser le fer.