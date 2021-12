netflix

Préparez le Xanax, parce que Princesse Sarah débarque sur Netflix

La plateforme de streaming l'a annoncé sur Twitter. Dès mercredi, on pourra regarder le dessin animé le plus traumatisant de notre enfance. Ça va chialer dans les chaumières.

Je ne veux pas vous faire l'ascenseur émotionnel mais c'est sur Netflix France qu'on pourra voir Princesse Sarah. Oh ça va, ne vous énervez pas, installez un VPN et n'en parlons plus...

L'intégrale de Princesse Sarah, série japonaise créée en 1985, arrive donc mercredi 15 décembre sur la plateforme qui fait TOU-DOUM! Ceux qui sont nés à la fin des années 80 ont découvert ce dessin animé ultra déprimant (mais le déprimant beau) au club Dorothée sur TF1 avec Dragon Ball, Les Chevaliers du Zodiac ou encore Sailor Moon.

C'était si déchirant de voir la petite Sarah être obligée de récurer les chiottes d'un pensionnat alors qu'elle est censée vivre la grande vie et porter des manteaux de fourrure. C'est une princesse, que diable.

Au total: 46 épisodes de 24 minutes dans lesquels on redécouvre l'austère Miss Minchin, la détestable Lavinia Herbert ou encore la mignonne Lottie Legh, pote de Sarah.

Il ne reste plus qu'à ajouter Rémi sans famille au catalogue Netflix pour passer de bonnes Fêtes de fin d'année dans la joie et la bonne humeur.

Vous connaissez Princesse Sarah? Bien sûr, ça a a traumatisé mon enfance. Non, c'est trop vieux. Oui mais les dessins animés japonais, je boycottais.

