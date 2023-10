Pour fêter son centenaire, Disney rassemble tous ses héros dans un court métrage à voir dès aujourd'hui sur Disney+. Image: Walt Disney Studios

Disney a une surprise pour ses fans

Pour fêter son centenaire, Disney rassemble tous ses héros dans un court métrage drôle et touchant à voir dès aujourd'hui sur Disney+.

Il était une fois un studio… C'est ainsi que débute l'histoire du plus grand studio d'animation au monde - et c'est également le titre du film que Disney a réalisé à l'occasion de son 100e anniversaire. Cet émouvant court métrage est visible depuis le 16 octobre sur la plateforme Disney+.

La bande-annonce 👇 Vidéo: watson

D'une durée de neuf minutes, le film est un mélange de tous les médiums, mêlant images numériques, dessins à la main et prises de vues réelles. Il s'avère être un véritable retour en enfance pour toutes les générations.

L'histoire prend place au siège du studio, le Roy E. Disney Animation Building à Burbank, en Californie. Image: Robert A.M. Stern Architects

Fruit de deux ans de travail, le film montre pas moins de 543 personnages, issus de 85 longs et courts métrages, sortir des tableaux affichés dans les couloirs du Roy O. Disney Animation Building afin de se regrouper pour une photo de famille. L'histoire débute au moment où tous les employés rentrent chez eux. L'un d'eux fait le souhait suivant:

«Si seulement les murs pouvaient parler…»

Un mélange de techniques

Afin de rendre hommage à l’animation traditionnelle qui a fait la gloire du studio, près de 450 personnages sur les 543 ont été dessinés à la main. La 3D ayant définitivement remplacé le dessin pour les longs métrages Disney depuis «Winnie l’Ourson» en 2011.

Cent ans de technique et 543 personnages se rencontrent. Image: Walt Disney Studios

La réalisation d'un tel hommage a mobilisé plus d’une centaine de personnes, ainsi que d’anciens animateurs et 40 comédiens revenus spécialement pour l’occasion. Ils ont également pu s' appuyer sur un enregistrement inédit de Robin Williams, l’interprète du «Génie d’Aladdin» en anglais, décédé en 2014. Le film est une dédicace «à tous ceux qui ont fait Disney et à tous ceux qui ont rêvé avec eux».

Un centenaire à fêter

La sortie du court métrage le 16 octobre coïncide avec la date considérée comme fondatrice de la Walt Disney Company. C’est en effet le 16 octobre 1924 que Walt Disney et son frère Roy ont démarré les Disney Brothers Studios dans un garage hollywoodien avec les Alice Comedies, une série de courts métrages animés diffusée jusqu'en 1927. Mickey Mouse verra le jour en 1928.

Le géant du divertissement multiplie les célébrations pour son centenaire, dont le point d’orgue sera la sortie en salles en novembre du film Wish, inspiré des classiques Disney.

«Il était une fois un studio» est un court métrage à voir sur la plateforme de streaming Disney+ dès le 16 octobre.

