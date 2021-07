Divertissement

Dubaï

A Dubaï, même la pluie est fausse! C'est vraiment trop super!



Image: Shutterstock/watson

Dubaï c'est vraiment trop super! Même la pluie est fausse

Pour rafraîchir les habitants et combattre la chaleur extrême, la ville des Emirats Arabes Unis crée des pluies artificielles.

«Dubaï la magnifique», comme dit la voix off des «Marseillais», ne cesse de nous surprendre. Des pistes de ski aux îles en passant par les stars de la télé-réalité, tout est faux. Même la pluie. En ce moment, on se prend une rincée sur la ville désertique et ce n’est pas grâce à Mère Nature, c’est grâce à des drones.

Dubai creates its own rain to battle 50C heat using ‘zapper drones’ that cause showers pic.twitter.com/tIUfTi2AQl — The Sun (@TheSun) July 22, 2021

Ils ont été programmés pour envoyer un coup de jus dans les nuages, les faisant s’agglutiner et former des précipitations. Vous, quand vous avez chaud, vous vous vaporisez avec un brumisateur et vous tombez à moitié dans les pommes. A Dubaï, quand ils ont chaud, ils se tapent une bonne grosse pluie artificielle. La chance.

Il fait entre 39 et 46 degrés

الامارات : الان هطول أمطار الخير على طريق سويحان وطريق أبوظبي غرب مدينة العين #منخفض_العرب #مركز_العاصفة

١٤_٧_٢٠٢١ pic.twitter.com/PY9WfSHNct — مركز العاصفة (@Storm_centre) July 14, 2021

C’est tellement efficace que le pays a lancé des alertes jaunes aux fortes pluies. C'est l'arroseur arrosé (lol). Au nord de Dubaï, les rues ont été partiellement inondées et le Mall of the Emirates, là où on fait du ski, a dû être évacué après une coupure de courant.

Heureusement qu'ils ont tous des 4x4

Restons dans l'ambiance

S'ils ont trop chauds, les Dubaïotes peuvent se rafraichir dans la piscine la plus profonde du monde:

Vidéo: watson

Un quiz pour la route?

Si Dubaï vous fascine, voici d'autres photos:

1 / 10 Si Dubaï vous fascine, voici d'autres photos source: imgur