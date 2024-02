Vidéo: watson

Barbie fait du surf (pour de vrai)

Une wakeboardeuse de Dubaï a trouvé le moyen de faire parler d'elle. Cette Polonaise s'habille comme une poupée Barbie lorsqu'elle glisse sur les vagues.

Peu de gens peuvent se vanter de pouvoir tenir sur une planche de surf en talons aiguilles, et Karolina Agata Sankiewicz y arrive. Cette influenceuse polonaise vit à Dubaï depuis une dizaine d'années, une ville dans laquelle elle peut s'adonner à sa passion: le wakeboard.

Sauf que lorsqu'on vit à Dubaï, on peut difficilement faire les choses normalement. Karolina n'est donc pas une wakeboardeuse comme les autres puisqu'elle aime se déguiser en pratiquant son sport favori et s'encombrer de divers accessoires. Ainsi, on a pu la voir porter des talons hauts, des sacs de courses, un MacBook Pro tout en étant habillée en Barbie.

Autant dire que cette Polonaise fait preuve d'une audace, d'un flegme et d'un équilibre à toute épreuve qui fait des ravages sur les réseaux sociaux. Ainsi, la vidéo de «Barbie Surfeuse» cumule désormais plus de 300 millions de vues sur TikTok. Quant à Karolina, sa communauté se monte à plus de 800 000 abonnés sur Instagram.

Pour arriver à de tels résultats, Karolina Sankiewicz n'hésite pas à se mouiller. Elle publie également certaines vidéos de making of où l'on peut voir ses échecs. (sbo)