Oh, un phallus et une vulve Star Wars! Image: Instagram de La quequetterie

Bientôt à Lausanne, des vulves et des quéquettes à avaler

Des pâtisseries en forme de sexe vont débarquer à Lausanne. La marque française «la Quéquetterie» s'installe dans la capitale vaudoise avec ses gaufres aux formes douteuses.

La chaîne française de pâtisseries en formes de pénis et de vulves s'exporte en Suisse, à Lausanne. Déjà connue sur ses terres montpelliéraines, la société fondée en 2020 est devenue virale en 2021 grâce à des partages massifs sur les réseaux sociaux.

Taziana Jurdi, la créatrice de la marque, se réjouit de son arrivée dans la capitale vaudoise. «La signature d’un bail pour l’un de ces espaces est imminente. Nous visons à terme l’ouverture de plusieurs succursales en Suisse», explique-t-elle à nos confrères du 24 heures.

«Une vulve ou un pénis, c’est une partie du corps comme une autre. Il n’est pas nécessaire de toujours les érotiser, ça peut aussi être juste rigolo!» Taziana Jurdi dans le 24 Heures

Des organes reproducteurs à manger et déguster, comme en attestent ces slogans bien sentis: «Ouvrez grand la bouche» ou «Vivez une grosse, douce et juteuse expérience». Le ton est donné et l'arrivée de la marque peut parfois provoquer des remous dans certains coins. Le Parisien révélait qu'à Angers, des parents se sont montrés offusqués par ces pâtisseries osées. A coup sûr, les Lausannois ne manqueront pas de se délecter de ces créations coquines.