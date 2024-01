images: getty, shutterstock, montage: fred valet

Macron demande aux Français de baiser et ça fait jouir le web

Pour combattre la nouvelle baisse de natalité en France, le président a dégainé un plan de «réarmement démographique». Une expression aussi martiale que loufoque, qui a suscité la colère, les larmes et les rires de ses concitoyens.

«Jadis, en France, il y avait cette idée que les individus doivent des bébés à l’État pour participer à l’effort collectif», nous rappelle Marine Rouch. Si le Huff Post a choisi de dépêcher une historienne pour décortiquer le discours d'Emmanuel Macron, cette semaine lors de sa conférence de presse quasi monarchique à l'Élysée, ce n'est pas un hasard.

Comme il l'avait déjà fait en début de pandémie, en prétendant que «nous sommes en guerre», le président de la République a dévoilé sa stratégie pour affronter la nouvelle baisse de la natalité en France de manière aussi virile qu'absurde. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'est rué dans les fonds de slips des citoyens avec une arme chargée à bloc.

Nom de code? «Réarmement démographique»

Ses munitions? Un congé de naissance et un plan contre l’infertilité. On n'en saura pas beaucoup plus. En d'autres termes: faites l'amour ET la guerre, on se charge de transformer les maternités en base militaire.

En voilà des manières.

Un champ lexical digne d'un chef des armées qui n'est évidemment pas passé inaperçu, laissant les associations féministes et une bonne partie de la gauche en colère. A juste titre, puisque l'on peut tout à fait craindre, par cet étrange ordre de marche, un vœu de l'Etat de s'immiscer dans la gestion du corps des femmes. Un petit air de dystopie, aussi, pour peu que l'on imagine Macron dans un épisode de Black Mirror, mettant secrètement au point une micro-puce capable de générer des accouchements par millions. (Vous avez l'image, on le sait.)

Vous vous en doutez, les réseaux sociaux ont été le réceptacle de toutes les grognes, mais aussi de cet humour noir et désabusé que seuls nos voisins sont capables d'offrir, dès que Jupiter ouvre la bouche.